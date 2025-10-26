Bellavista cumple un siglo de "sangre, sudor y barro": así se vive en el barrio que abandera la lucha vecinal

José Antonio Hoyos tiene un nombre propio en Bellavista, al sur del sur de Sevilla. Él es Seple para "la familia, los clientes, los amigos y los más allegados". Todos los vecinos hablan de él por su entrega al barrio, que se refleja en la fachada de su bar en la calle Guadalajara, a la altura de la Plaza de las Cadenas. Desde el balcón del edificio ondean tres grandes banderas: la española, la andaluza y la de Bellavista. Todas tienen el mismo peso en este rincón de la ciudad y una misma función. Custodian un cartel que reza como una trinidad: sangre, sudor y barro. "Eso es lo que nos ha hecho falta para cumplir los 100 años de historia", defiende orgulloso.

Para Hacienda, Seple es el gerente de un bar con 53 años de historia, pero para su barrio es mucho más. Apoya a las asociaciones de vecinos, impulsa los equipos de atletismo, fútbol y baloncesto, es un fiel seguidor de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista y promotor de la peña flamenca La Fragua, una de las más antiguas de la capital. "Si se tienen que reunir, pasan por aquí, yo les preparo lo que necesiten y comenzamos a hablar para ver cómo podemos ayudarles". Seple es un emblema aquí pero para él es este barrio es su razón de ser: "Yo le debo mucho a la calle".

Un grupo de parroquiano en la barra del Bar Casildo. / Rocío Soler Coll

Guadalajara no siempre fue la arteria principal de Bellavista, pero hoy, sin duda, lo es. Atraviesa el barrio de punta a punta. Nace en la Plaza de Fernando VI y desemboca poco después de la Plaza de las Cadenas, otro punto neurálgico. En un paseo, se ve lo necesario para que sus vecinos hagan vida: comercios locales, un mercado de abastos y las sucursales de bancos que aún resisten. La antigüedad de la calle le da una solera como si fuera un pueblo con sus árboles, sus casitas bajas y sus propias dinámicas. En este tramo del barrio, como todo queda en familia, algunas incluso tienen la puerta abierta. "Esta calle ha llegado a tener más de 100 tiendas y hasta seis bancos, pero claro... Como en todas partes, ha perdido fuelle", explica el dueño del Bar Casildo, bautizado así por su fundador, padre de José Antonio.

Esta calle ha llegado a tener más de 100 tiendas y hasta seis bancos, pero claro... Como en todas partes, ha perdido fuelle Seple — Gerente del Bar Casildo

A las dos de la tarde las sillas valen oro, dentro y fuera del bar. La tapa de bacalao frito, el guiso del día, sale a pares y Seple no se detiene un segundo ni para saludar. "¡Que a nadie le falte de nada!", canta con una sonrisa. Para sus amigos y fieles parroquianos, este local es como "un cajón de sastre" donde todo el mundo es bienvenido. "No importan las ideologías ni las razas, aquí no hay nada que una buena cervecita fresquita no pueda unir". Así lo define un grupo desde la barra.

Una nueva reivindicación: un metro soterrado

Entre cervezas, tapas y cigarros, los vecinos hablan de la vida, de lo que sale en la tele y de todo aquello que afecta el barrio. Bellavista siempre ha peleado sus mejoras, que aán son pocas. El Seple ha servido de espacio para asambleas vecinales pero también el debate sobre el barrio ha tenido lugar en la casa del distrito. Los históricos cortes en la carretera N-IV, las manifestaciones y las concentraciones para reclamar instalaciones deportivas o una biblioteca han nacido de las discusiones y puestas en común entre vecinos. En Bellavista se dialoga y se debate. En Bellavista se cree de verdad en la unión para buscar soluciones.

Vecinos de Bellavista en el puesto de la ONCE de la calle Guadalajara. / Rocío Soler Coll

Últimamente, la conversación estrella gira en torno al Cortijo del Cuarto: algunos quieren que se urbanice para atraer a más vecinos y otros lo defienden como un pulmón verde. Ahora, el protagonismo de la conversación se lo ha arrebatado la puesta en marcha de la línea 3 del metro. Quieren metro, pero no lo en superficie.

Nos costó mucho conseguir un bulevar como para que ahora lo atraviese un metro Seple — Gerente del Bar Casildo

Algunos están más enterados que otros, pero el último estudio informativo publicado en el BOJA ha sembrado polémica en el barrio. Tienen sus motivos: durante mucho tiempo, el barrio se reivindicó para que se construyera un bulevar que aliviara el tráfico de la carretera. "En su día murieron cerca de 80 personas en la carretera y el barrio estaba dividido. Seple tiene una razón de peso: "Nos costó mucho conseguir un bulevar como para que ahora lo atraviese un metro". Esto sería como volver a tener "un Muro de Berlín". "Esto ya lo hemos vivido", insiste. "Si no nos escuchan entonces... Con la iglesia nos hemos topado. Tenemos experiencia en la lucha vecinal y ahora no va a ser menos", avisa.

Un décimo que todos quieren

Seple no está solo en sus luchas. Guillermo Moral es un pilar en Bellavista además de copropietario de la juguetería más emblemática del barrio, Juguetes Amparo. Él es uno de los impulsores de una de las iniciativas más originales que ha tenido el barrio para financiar la Cabalgata de Reyes de 2026. Este año, con motivo del centenario del barrio juegan un número con mucho significado: el 41014, el código postal del barrio.

Décimo de lotería del código postal de Bellavista. / Rocío Soler Coll

Con el dinero que recauden pagarán las charangas, los disfraces y los caramelos de los niños. "Guillermo, luego te pasaré a buscar el décimo que te reserve el otro día", le grita un vecino desde la calle. "Es alucinante, no hay vecino que no quiera su décimo y ya están agotados", comparte.

"El parking es la ruina del mercado"

Frente a la Juguetería Amparo se ubica el Mercado de Abastos de Bellavista, un edificio que se inauguró hace 15 años tras décadas en un espacio "mucho más pequeño". Su llegada a la calle Guadalajara iba a ser un gran cambio para el mercado. En apariencia, lo fue, pero con el paso del tiempo no ha crecido la clientela. Entre semana, apenas se ven bolsas ni carritos y los puestos de fruta, de pescado y de carne lucen tan impecables que es triste verlos sin colas, sin alegría y sin trasiego un día cualquiera.

Una vecina compra fruta en un puesto del Mercado de Abastos de Bellavista. / Rocío Soler Coll

Ildefonso Merlo, presidente del mercado, tiene la respuesta a la falta de bullicio. "Nos falta un parking para todos aquellos vecinos que vienen de los pueblos". El argumento de Ildefonso se repite por todos los pasillos del mercado, no hay comercio que no eche la culpa a la falta de aparcamiento. "Llevamos 15 años con el mismo problema, es la ruina del mercado". Es su asignatura pendiente, que no imposible.