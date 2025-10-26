La línea 3 de metro que pudo ser: por la avenida Manuel Siurot, en La Palmera en superficie o Bellavista bajo tierra

Bajo tierra desde el Prado de San Sebastián hasta Los Bermejales y en superficie por Bellavista y Palmas Altas hasta el Hospital de Valme. De casi una treintena de opciones analizadas, esta alternativa se impuso sobre el resto como trazado de la línea 3 en su tramo sur. Aunque según el estudio informativo publicado esta semana en el BOJA, lo hizo por "escasa diferencia". En una fase inicial se descartaron unas 20 variantes y quedaron seis finalistas. Ese primer cribado descartó, por ejemplo, las que discurrían por la avenida Manuel Siurot, o aquellas que tenían una difícil inserción por la Ciudad de la Justicia y Palmas Altas. En el segundo análisis se optó por mantener el recorrido soterrado hasta el Paseo de Europa frente a otras posibilidades que emergían antes y por atravesar la avenida de Bellavista (en superficie, nunca bajo tierra) frente a las que cruzaban por Cortijo de Cuarto.

Así, el trayecto final del tramo sur de la línea 3 de metro recorrerá la avenida de la Borbolla, girará por la avenida de la Guardia Civil y avanzará hacia el sur por la avenida de la Palmera y la avenida de Jerez hasta adentrarse en Los Bermejales por la avenida de Alemania y la avenida Paseo de Europa. Hasta este punto, todo será en subterráneo. A continuación, se supera, ya en superficie, la SE-30 y el ramal del ferrocarril del Puerto en viaducto para alcanzar la Ciudad de la Justicia y el nuevo desarrollo de Palmas Altas. Posteriormente, el trazado bordeará Palmas Altas por su límite occidental, discurriendo en paralelo a la autovía A-4. Seguidamente, se insertará en la calle Jardines de la Alhambra primero y en la avenida de Bellavista después hasta alcanzar finalmente la estación de Hospital de Valme, el último punto del recorrido.

Esta opción es la que tiene "la mejor valoración global de entre las seis opciones consideradas", es decir, la que tiene una media mayor. Se impone en aspectos funcionales (mejor servicio al usuario) y medioambientales (menor impacto ambiental), y es la segunda en términos constructivos (mejor integración urbana y menor afección al ciudadano) y económicos (mayor rentabilidad económico-social).

Mapa del tramo sur de la línea 3 del metro de Sevilla desde el Prado hasta el Hospital de Valme / Consejería de Fomento

Por La Palmera en soterrado: ni superficie ni Manuel Siurot

Uno de los trazados de metro que no serán y que fueron descartados afecta a la avenida de la Palmera y la avenida Manuel Siurot, paralelas entre sí. El segundo cribado descartó todas las opciones que atravesaban Manuel Siurot por "los condicionantes, dificultades, riesgos y ausencia de elementos favorables" y sus estaciones bajo esta avenida "se han considerado suficientemente relevantes para descartar este corredor y sus alternativas frente a los trazados que discurren por la avenida de la Palmera".

Una de las opciones planteaba el metro en superficie desde la avenida de la Borbolla hasta el Hospital de Valme

Las seis alternativas finales analizadas tenían en común que recorren la avenida de la Borbolla, desde la plaza Aviador Ruiz de Alda, giran por la avenida de la Guardia Civil, avanzan hacia el sur por la avenida de la Palmera y la avenida de Jerez para, posteriormente, adentrarse en Los Bermejales por la avenida de Alemania y la avenida Paseo de Europa. Pero una vez los técnicos decidieron que el metro iba a cruzar La Palmera, debían elegir cuándo emergería a la superficie, tras llegar desde el tramo norte por el Prado de San Sebastián bajo tierra.

Punto del tramo sur de la línea 3 en el que el metro sale del recorrido soterrado a la superficie hacia Bellavista / Consejería de Fomento

La opción elegida regresa a la superficie en el Paseo de Europa y alarga hasta este punto el trazado subterráneo, pero se barajaban otras alternativas. Dos acababan el tramo subterráneo en la avenida de Jerez (a la altura del río Guadaíra) y otras dos en la avenida de la Borbolla. Es decir, en estas dos últimas los trenes habrían pasado junto al estadio Benito Villamarín en superficie. Es más, como reconoció el alcalde, José Luis Sanz, en una entrevista concedida a este periódico, la Junta de Andalucía tenía previsto inicialmente que el metro fuese en superficie por la avenida de la Palmera. "Nosotros evidentemente no estábamos de acuerdo", explicó sobre una decisión que retrasó aún más la conclusión del estudio informativo.

En concreto, un par de trazados preveían que se aflorara en superficie en la estación de Pineda (avenida de Jerez) y seguir así hasta Los Bermejales, y otras salir a la superficie en la estación de Plaza de España-Parque de Mª Luisa en la avenida de la Borbolla y desde allí hasta Los Bermejales, sin partes bajo suelo.

¿Bellavista o Cortijo de Cuarto?

Desde el Prado, se decide que el recorrido de la línea 3 pase por una estación en la avenida de la Borbolla, dos en la avenida de la Palmera (una en Bueno Monreal y otra junto al Hospital Virgen del Rocío), una en la glorieta Plus-Ultra, una en la avenida de Jerez y otra en Los Bermejales.

El siguiente punto conflictivo llega al cruzar el cauce del Guadaíra, cuando se toma en consideración la reivindicación vecinal -según ha explicado el alcalde- para que el metro avance por la avenida de Bellavista, ampliándose el ámbito de estudio. Aquí las seis alternativas vuelven a dividirse en dos variantes, las que pasan por Cortijo de Cuarto y por Bellavista.

Por Cortijo de Cuarto la mitad de las opciones analizadas, y descartadas, habrían discurrido por las lindes norte y este de este futuro barrio hasta alcanzar la estación de Valme, en la trasera del centro sanitario. Y por el bulevar de Bellavista llegaban las alternativas que cruzaban el cauce del Guadaíra en paralelo al vial de conexión con Palmas Altas y se insertaban en la calle Jardines de la Alhambra primero y en la avenida de Bellavista después hasta alcanzar la estación del Hospital de Valme, en este caso emplazada en la parte frontal del mismo.

Mapa del trazado del tramo sur de la línea 3 de metro por el bulevar de Bellavista / Consejería de Fomento

"Damos servicio a un barrio que está ya desarrollado y que es una realidad como es Bellavista, pero no a uno que no existe como es Cortijo de Cuarto", aseguró el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la presentación de la conclusión del estudio informativo. Finalmente, haciendo caso también a las recomendaciones arqueológicas, se descartaron las opciones de Cortijo de Cuarto y se optó por Bellavista, aunque siempre en superficie, nunca bajo tierra, pese a la reivindicación de casi una treintena de asociaciones vecinales que piden que se reconsidere.

Una parada y 500 metros más

De haber optado por Cortijo de Cuarto, tanto los kilómetros recorridos como las estaciones levantadas habrían variado. En las tres alternativas que discurrían por allí la longitud aproximada del tramo sur habría sido de 8,8 kilómetros con 11 estaciones. En cambio, pasando por Bellavista son 9,3 kilómetros con 12 estaciones. Además, elegir una u otra opción tiene afecciones en el diseño de las paradas, porque algunas pasan de ser soterradas a estar en superficie.

La estación del Hospital de Valme se habría configurado como un edificio sobre rasante y no una simple parada. La de Plaza España - Parque de Mª Luisa sí se mantenía subterránea en todas las opciones, pero la de Bueno Monreal, La Palmera y Heliópolis, en cuatro de las seis alternativas estudiadas, entre ellas la elegida. En el caso de Pineda y Los Bermejales, se contemplaban subterráneas en dos de las seis opciones, entre ellas la elegida. Y con respecto a las que son en superficie, no había mucho cambio porque las de Cortijo de Cuarto, Bellavista y Valme se disponían igual en la mitad o más de las alternativas.

Todas estas posibilidades han estado sobre la mesa en el estudio informativo, que ha tardado cuatro años en redactarse y que ha descartado casi una treintena de trazados de línea 3 de metro que ya no existirán para decantarse por la que sí será cuando empiecen las obras en 2028 y finalicen en 2040: un metro mixto entre subterráneo y en superficie pasando por La Palmera, bordeando Cortijo de Cuarto, atravesando Bellavista, y llegando a Valme.