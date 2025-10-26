Sevilla
Las lluvias dejan una docena de incidencias en la provincia de Sevilla en la tarde de este domingo
Según ha informado el 112 a Europa Press, se han recibido avisos en Sevilla capital y en los pueblos de Paradas, Osuna, Alcalá de Guadaíra y Camas
A.M
La provincia de Sevilla ha registrado desde las 18.45 horas de este domingo una docena de avisos al servicio de emergencias 112 Andalucía por diversas incidencias derivadas de la lluvia, principalmente anegaciones de bajos y locales, acumulaciones de agua en la calzada y caídas de ramas.
Según ha informado el 112 a Europa Press, los avisos se han concentrado en Sevilla capital y en los municipios de Paradas, Osuna, Alcalá de Guadaíra y Camas.
En la capital hispalense, las principales incidencias se han producido por balsas de agua en vías como el Paseo de las Delicias y por la caída de ramas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos en la zona de Escuelas Pías.
Inundaciones en municipios de la provincia
En el resto de la provincia, los avisos también han estado relacionados con anegaciones puntuales en viviendas particulares y locales comerciales, sin que por el momento consten daños personales.
Los servicios de emergencia continúan atentos ante la posibilidad de que las precipitaciones, que han sido intermitentes pero intensas por momentos, puedan causar nuevas incidencias en las próximas horas.
