Estos son todos los restaurantes de Sevilla que la Guía Michelin recomienda probar al menos una vez en la vida

La gastronomía sevillana sigue sumando reconocimientos y alabanzas, esta vez de la mano de la Guía Michelin, que ha destacado 18 restaurantes de toda la provincia entre los favoritos que recomienda visitar, al menos, una vez en la vida, por contar con "alternativas gastronómicas para todos los gustos", de los que tres de ellos se han sumado en el mes de octubre.

"Los inspectores de la Guía Michelin pasan todo el año en la carretera descubriendo los mejores restaurantes para recomendar y lo que han encontrado es demasiado bueno para mantenerlo en secreto", han señalado desde la publicación, que afirma que la oferta gastronómica es "realmente numerosa y variada".

Ivantxu Espacio Bistronómico / Guía Michelin

Ivantxu Espacio Bistronómico, recomendado de la Guía Michelin en Sevilla

Entre los restaurantes que la Guía Michelin recomienda visitar al menos una vez en la vida se encuentra el restaurante Ivantxu Espacio Bistronómico, un negocio que considera una "apuesta segura" y que cuenta con grandes cristaleras y humildes instalaciones situado a pocos metros de la antigua Fábrica de Tabacos, en la calle Virgen de la Victoria.

"Se aboga sin tapujos por un producto de calidad, pues el chef Iván Valero prioriza el hecho de que destaque por sí mismo, sin complicadas elaboraciones", ha señalado la Guía Michelin. Además, ha afirmado que su propuesta permite ver en convivencia distintos matices andaluces y vascos, con un protagonismo especial de las carnes seleccionadas de toda España, los mejores mariscos gallegos y el pescado fresco de la lonja de Conil, entre otros.

Tradevo Centro / Guía Michelin

Tradevo Centro, otra de las recomendaciones de Sevilla

En la Cuesta del Rosario se encuentra otra de las recomendaciones de la Guía Michelin, el restaurante Tradevo Centro, un establecimiento "moderno y concurrido" con un "sugerente expositor" de género fresco que, en su mayor parte, vende al peso distintos tipos de pescados adquiridos en las lonjas cercanas, así como huevas de merluza, gambas o calamares.

"Una cocina de base tradicional, con toques actuales, en base al producto de mercado y buenas sugerencias del día, dando la opción de tomar medias raciones en muchos platos", ha afirmado la Guía Michelin, que recomienda probar su postre de tiramisú.

Basque Eneko / Guía Michelin

Basque Eneko, recomendado por la Guía Michelin

"Acércate y descubre la cocina vasca contemporánea del laureado chef Eneko Atxa, que ha desplegado en Sevilla toda su creatividad", es lo que ha asegurado la Guía Michelin sobre otro de sus recomendados, el restaurante Basque Eneko, situado en la plaza de la Magdalena, en los bajos del Radisson Collection Hotel.

Tal y como ha explicado la publicación, este restaurante defiende la parte más conceptual de su propuesta, con las mejores opciones para compartir y un apartado de brasas con protagonismo de la presa ahumada o la "txuleta" de vaca madurada. "La carta se ve apoyada por dos menús degustación (Labur y Luze), ambos con la posibilidad de añadir diferentes maridajes", ha añadido.

Restaurante Yo de Sevilla / Guía Michelin

Yo, nuevo restaurante recomendado por la Guía Michelin

Entre los tres establecimientos nuevos que se han sumado a la lista de recomendados de la Guía Michelin se encuentra el restaurante 'Yo', en la calle Bailén, que ofrece una cocina "elaborada y diferente". "Esta propuesta llega a Sevilla directamente desde Cagliari (Italia)", ha asegurado la publicación.

"El chef Stefano Deidda, que ya bebió las mieles del éxito gastronómico en la capital de Cerdeña, busca con esta nueva apuesta crear un proyecto mucho más desenfadado y personal, para que eche raíces en una ciudad que, a él y a su pareja (Eva Urru), les tiene enamorado", ha añadido al respecto. De igual modo, ha asegurado que su creativa culinaria de tinte contemporáneo, "que solo ve la luz a través de dos menús degustación (Esencial y Esencia)", es también delicada y viajera al combinar los matices andaluces con los galos.

De igual modo, han recomendado probar el plato que más le ha sorprendido, su Raviolo cremoso de cebolla y queso, sopa de cebolla y vino blanco.

Restaurante Balbuena y Huertas, en Sevilla / Guía Michelin

Balbuena y Huertas, restaurante de Sevilla recomendado

En la calle San Jacinto se encuentra otro de los recomendados por la Guía Michelin, el restaurante Balbuena y Huertas, un negocio "atractivo" situado en el barrio de Triana e integrado en el Cavalta Boutique Hotel, pero con un acceso independiente, que destaca por su cuidada gastronomía y su localización, en un hermoso edificio de estética regionalista que, con su nombre, rinde un pequeño homenaje al arquitecto que lo diseñó.

"La propuesta, que actualiza el recetario regional, siempre busca exaltar los productos andaluces de temporada y ve la luz tanto con servicio a la carta (dan alguna opción de medias raciones y hay un pequeño apartado de arroces: arroz meloso de setas, arroz meloso de carrillera y salsa al whisky...) como en un menú degustación llamado Alegría", ha recalcado.

Restaurante Jaylu de Sevilla / Guía Michelin

Jaylu, otra de las nuevas incorporaciones de la Guía Michelin

"Una casa de gestión familiar que, a medio camino entre Los Remedios y Triana, ha sabido hacerse un nombre en base a tres criterios irrenunciables para ellos: la calidad, la tradición y el respeto por el producto", así habla la Guía Michelin de otra de sus nuevas incorporaciones en su lista de recomendados, el restaurante Jaylu, situado en la calle López de Gomara, que presenta un interior de elegante línea clásica y una carta especializada en pescados y mariscos del día.

"Tiene cocinados sencillos que no empañan o desvirtúan la calidad de sus materias primas, muchas provienen de artes de pescas tradicionales, como el trasmallo", ha asegurado, tras lo que ha aconsejado probar su salmorejo con gambas.

La Barra de Cañabota, en Sevilla / Guía Michelin

La Barra de Cañabota, otro recomendado de Sevilla

En la calle Orfila se localiza el restaurante La Barra de Cañabota, un "curioso bar de tapas" que replica la filosofía de la casa madre, Cañabota, muy centrada en los pescados y mariscos. "Aquí las elaboraciones son algo más sencillas, pero la base sobre la que se construye todo sigue siendo la excelencia del producto", ha recalcado la publicación.

Además, ha destacado la ironía con la que afirman sus responsables que no solo se adaptan a la temporada, sino también a la suerte del pescador. "En la barra, siempre más animada, se puede ver la preparación de los platos en vivo", ha comentado.

Restaurante Cañabota de Sevilla / Guía Michelin

Cañabota, imprescindible para la Guía Michelin

En la misma calle que el anterior se encuentra Cañabota, un restaurante que alcanza la excelencia gastronómica con una "aparente sencillez" desde su local situado junto a la capilla de San Andrés. "Presenta la estética de un gastrobar, con un mostrador tipo pescadería a la entrada y la cocina abierta para que el cliente vea, sobre todo si toma asiento en la barra, su minucioso trabajo con las brasas", ha recalcado.

Además, ha explicado que los pescados y mariscos del Atlántico andaluz cimientan "el mágico eje de su oferta", en la que conviven tradición y vanguardia, tras lo que ha destacado su menú degustación, que suele dar cabida a los platos más elaborados. "Reserva con tiempo y déjate aconsejar sobre qué pedir, pues la carta cambia cada día en base a los mejores pescados y mariscos del mercado", ha recomendado la publicación.

Desacato, restaurante de Sevilla / Guía Michelin

Desacato, otra de las novedades de la Guía Michelin

La tercera novedad que incluye este listado de recomendados este mes es el restaurante Desacato, en la calle Amor de Dios, un negocio con ambiente informal y estética industrial en el que se apuesta por una "cocina irreverente" con detalles de fusión.

"Vemos que conjugan los sabores andaluces con los propios de la culinaria vasca. Hay platos fuera de carta, normalmente en base a los productos del mar, que van cambiando constantemente", ha recalcado.

Restaurante Abantal de Sevilla / Guía Michelin

Abantal, otro de los restaurantes sevillanos escogidos

"¿Las cocinas tienen alma? En este elegante restaurante, con cuyo nombre (del castellano antiguo) se recuerda la voz predecesora de la palabra "delantal", defienden a capa y espada que sí, pues estas están llevadas con pasión por personas que aportan su buen hacer, sus emociones y su personalidad", así ha introducido la Guía Michelin otro de sus imprescindibles, el restaurante Abantal, situado en la calle Alcalde José de la Bandera.

El chef al frente, Julio Fernández Quintero, lucha por trasladar los tradicionales sabores andaluces a las vanguardias gastronómicas, respetando siempre la autenticidad de los productos locales y su estacionalidad.

"En su renovado comedor, que busca la imaginaria estética de un museo, te propondrán dos menús degustación de diferente extensión (uno en 9 pases y el otro en 12), ambos con opción de maridaje", ha recalcado la publicación. Y para una experiencia más intensa e inmersiva, la Guía Michelin recomienda reservar la "mesa del chef" con capacidad para 10 comensales.

Restaurante Leartá de Sevilla / Guía Michelin

Leartá, restaurante de Sevilla recomendado

En el casco antiguo de la capital hispalense, en concreto, la calle Padre Tarin, se encuentra otro de los restaurantes escogidos, el Leartá, un negocio que "emana pasión por la gastronomía, por la artesanía y por lo que ellos definen como comida de reflexión".

"Bajo el nombre de Leartá, un término que hace referencia al lugar de encuentro entre distintos oficios con arraigo andaluz, el joven equipo al frente defiende un único menú degustación que ensalza los sabores del sur y los productos de proximidad, con jamón ibérico de Cumbres Mayores, gamba blanca de Isla Cristina, miel de Aznalcóllar", ha señalado la Guía Michelin.

Además, ha recalcado que este negocio respeta la esencia de la tradición pero contemplada desde un punto de vista actual, siempre con un juego de texturas y fondos de "gran delicadeza".

Tribeca, restaurante de Sevilla / Guía Michelin

Tribeca, escogido por la Guía Michelin

Tribeca es otro de los restaurantes recomendados por la Guía Michelin, al que considera "un gran clásico sevillano". Desde su ubicación a pocos metros de los históricos Jardines de la Buhaira, en la calle Chaves Nogales, este negocio suma más de 20 años de servicio con una carta que gira en torno al producto de temporada, trabajando con buenas carnes y, especialmente, con pescados del día.

Entre su propuesta destacan sus dos menús degustación, uno corto y otro largo, ambos solo bajo reserva, al que se suma una carta tradicional, con guiños actuales. "Te recomendamos que pruebes tanto el Mero rebozado, jengibre y kumquats como, a la hora del postre, sus Cerezas (del Jerte o de El Bierzo), amarena, helado de raifort y vinagre balsámico Giuseppe Giusti", ha añadido.

Restaurante Az-Zait de Sevilla / Guía Michelin

Az-Zait, en la Guía Michelin

En la plaza de San Lorenzo se puede encontrar el restaurante Ax-Zait, que debe su nombre a un vocablo árabe que significa "jugo de aceituna", es decir, aceite, y que cuenta con una constante progresión en la que se utiliza "técnica y convicción" en todas las elaboraciones.

"Presenta dos salas de inspiración clásica y un cuidadísimo servicio, con detalles como el carro de quesos o el de digestivos, muy completo y curioso", ha señalado la publicación, que asegura que cuenta con una reducida carta de cocina tradicional e internacional, con toques actuales, y tres menús degustación que hacen referencias a sus fincas, todas repletas de olivos: Hacienda el Monje, El Lavadero y Cerro de los Olivos. "Nos ha sorprendido, por su excelente sabor y textura, el plato Láminas de foie con pan de aceite", ha añadido la guía.

Lalola de Javi Abascal, en Sevilla / Guía Michelin

Lalola de Javi Abascal, recomendado por la Guía Michelin

Otro de los restaurantes de Sevilla recomendados es Lalola de Javi Abascal, un negocio situado en pleno casco antiguo, en la calle Marco Sancho, que cuenta con una sala principal en un "coqueto patio cubierto" llevado por un chef que apuesta por una cocina tradicional con toques actuales.

Tal y como ha explicado la publicación, dispone de una carta y un "interesante menú degustación" elaborado en torno al cerdo ibérico en su totalidad, incluso los postres. "¿Qué tipo de platos puedes encontrar? Meloso de manitas y bogavante, Lagartito ibérico en papillote y callos de bacalao en jugo de menudo, Carne de caza", ha añadido la Guía Michelin.

El Disparate, restaurante de Sevilla / Guía Michelin

El Disparate, otro de los imprescindibles de Sevilla

El Disparate, otro de los destacados por la Guía Michelin, se encuentra frente a la famosa Alameda de Hércules y ofrece dos salas de línea actual y una buena terraza en las que se ofrece una carta de temporada basada en el producto local y andaluz. "Les gusta jugar con alguna pincelada a otras culturas fruto de sus viajes (Asia, México, Estados Unidos...). Hay platos consolidados que recuerdan otras experiencias de los propietarios, como los populares Huevos estrellados El Gallinero de Sandra", ha indicado.

Restaurante Sobretablas de Sevilla / Guía Michelin

Sobretablas, recomendado por la Guía Michelin

"El interés culinario se incrementa con el hecho de que la pareja al frente, ella tras los fogones y él pendiente de la sala (también como sumiller), se conoció trabajando en una casa emblemática: El Celler de Can Roca", ha señalado la publicación sobre otro de sus favoritos, el restaurante Sobretablas, situado en la calle Colombia.

En este local, la chef Camila Ferraro plantea una cocina actual de influencias tradicionales y regionales, "con destellos de personalidad", opciones para compartir y un menú degustación llamado Sobretablas Deluxe, del que la publicación ha destacado su velouté de garbanzos y alistados.

Restaurante Iki de Sevilla / Tripadvisor

Iki, restaurante japonés en Sevilla

Para los amantes de la comida japonesa, la Guía Michelin recomienda el restaurante Iki, situado en la calle Luis de Morales, donde sus comensales podrán disfrutar desde sashimis, tatakis, gyozas a uromakis. "Este pequeño restaurante japonés, a pocos metros del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, cada vez tiene más adeptos entre los sevillanos", ha señalado la publicación, que señala su "coqueta" sala, con detalles de diseño y una buena barra que permite ver a sus chefs trabajando en directo.

"Es maravilloso contemplar cómo ejecutan los cortes y preparan la tempura", ha añadido sobre este enclave que permite degustar una cocina nipona de gusto tradicional.

Restaurante 12 Tapas de Sevilla / Guía Michelin

12 Tapas, en la Guía Michelin

Cerrando el listado de restaurantes recomendados se encuentra el 12 Tapas, un negocio situado en la calle Párroco Antonio Pastor Portillo que cuenta con aspecto de gastrobar y alma de restaurante, así como una propuesta de gusto actual y bases tradicionales presente en una pequeña carta y dos menús degustación

"El negocio, llevado por una pareja (Túe García, que dejó la radio por la cocina, y Carolina Jurado, médico de familia antes de ponerse al frente de la sala), puede confundirnos por su nombre, un velado homenaje del chef-propietario a su madre y a los 12 nietos que esta tenía en el momento de la inauguración (lo aprendió todo de ella y de su abuela, ambas cocineras profesionales)", ha añadido la publicación.