El acceso desde Lagoh al barrio de Palmas Altas abre este martes tras acumular seis meses de retraso

El nuevo acceso vial entre la avenida de las Razas y el barrio de Plamas Altas estará disponible a partir de este martes, 28 de octubre, después de seis meses de retraso. La entrada norte, fundamental para el tránsito de los vecinos de Isla Natura, estaba prevista en abril, si bien las lluvias de primavera paralizaron las obras del colector que dependían de la CHG y retrasaron el viaducto.

Con este nuevo acceso fianlizaría uno de los mayores problemas que se están encontrando los vecinos del nuevo barrio de Palmas Altas, impulsado por Metrovacesa, que es el de la movilidad. A la falta de servicios públicos -el único autobús que pueden coger se encuentra a 15 minutos de las primeras viviendas- se ha sumado, hasta ahora, el retraso del acceso norte, el que conecta Isla Natura con el centro comercial Lagoh.

No obstante, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este lunes que ya se va a abrir esta conexión que mejorará la movilidad del barrio que está creciéndo de manera exponencial en los últimos años y hasta donde, según está proyectado, llegará el Metro en 2036.

Los motivos del restraso de la apertura de este nuevo viario se han debido, según aludieron cuando la fecha de término expiró, fue el tren de borrascas que descargó sobre Sevilla a finales del pasado invierno, que demoró las obras del nuevo colector Emisario Puerto en la zona de Palmas Altas -dependiente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)-, una intervención que debía estar concluida para que se pudiese finalizar el puente que da entrada a las nuevas viviendas por el centro comercial Lagoh. Se trata de un nuevo tramo de 1,2 kilómetros, que ha contado con inversión de unos 19 millones de euros, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla.

Hasta ahora, los vecinos que ya se han mudado a la zona solo tenían dos puntos de acceso al barrio: el de Los Bermejales y uno nuevo que lleva en funcionamiento desde la entrega de las primeras viviendas y que lo conecta con Bellavista. En cualquier caso, el primero de ellos se cerrará por las obras de construcción de una playa de vías, obra clave para agilizar el tráfico de mercancías en el Puerto de Sevilla y que permitirá que entren trenes de 750 metros de longitud en la zona de Palmas Altas.

Sin transporte público

Por otro lado, Tussam no ha entrado aún en el nuevo barrio. Los vecinos que quieran usar los autobuses públicos solo tienen la opción de la línea de la Ciudad de la Justicia (CJ), que para a las puertas de dichas instalaciones, que se encuentran a 15 minutos andando de los bloques de viviendas más cercanos a esa zona, ya que el barrio continúa construyéndose más hacia el sur. Esta línea llega hasta San Bernardo.

La CJ además tiene pocas paradas en su recorrido y no se detiene en ningún punto cercano a hospitales (a pesar de que el complejo del Virgen del Rocío se encuentra relativamente cerca) ni tampoco en entornos educativos como el campus de Reina Mercedes.