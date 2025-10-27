La exclusión del trazado de Metro da otro golpe al nuevo barrio de Cortijo del Cuarto: el proyecto prevé compensarlo con un autobús

"La prolongación de la línea 3 de metro, actualmente en construcción, hasta los terrenos de Quarto es indispensable para la conexión del ámbito con el resto del área metropolitana y de Sevilla (...) Se ha previsto desde la ordenación una plataforma de diez metros de ancho en el recorrido por el metro de cara a su futura ejecución". La memoria del avance del Plan Especial para el futuro barrio del Cortijo del Cuarto (con 6.000 viviendas y un gran pulmón verde) refleja el carácter estratégico que tenía la conexión por el metro y el golpe que supone para el proyecto la decisión adoptada por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de dejar fuera del recorrido a esta promoción impulsada por la Diputación.

Todos los nuevos desarrollos urbanísticos de Sevilla aspiran a entrar en la planificación de la red de metro como una pieza fundamental. Así ha ocurrido por ejemplo recientemente con el distrito tecnológico en los suelos de Higuerón Norte que se ha diseñado específicamente para contar con una estación de metro en el centro para que el trazado de la línea 3 lo atraviese por la mitad. La solución aún no está definida, pero el planeamiento ya ha entrado en tramitación y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía. En el caso del nuevo barrio, zona comercial y la ciudad de la Justicia de Palmas Altas ya se ha logrado ese objetivo.

Las alternativas elegidas y descartadas para el tramo sur de la línea 3 de metro / jorge jiménez

Cortijo del Cuarto tenía esta opción garantizada en una de las alternativas definidas para la ampliación de la línea 3. El metro pasaría por Bermejales, Ciudad de la Justicia, Palmas Altas, Cortijo del Cuarto ermita de Valme y de ahí al hospital con dos paradas en el nuevo barrio que promueve la Diputación. Pero la propuesta final, anunciada esta semana por la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento, establece otra prioridad: dar servicio al barrio de Bellavista: el metro lo atravesará por su avenida principal y desde ahí llegará hasta Valme. La parada más cercana a Cortijo del Cuarto será la de Jardines de la Alhambra.

Esta ha sido la opción más valorada en el estudio definitivo avalada por cuestiones como el informe de Patrimonio que apunta a una posible afección al BIC de la ermita de Valme por el proyecto o por la necesidad de dar cobertura al barrio de Bellavista. No obstante, el proyecto del tramo sur de la línea 3 estima que la mitad de las 6.000 viviendas proyectadas en Cortijo del Cuarto estarán en servicio en 2040, fecha en la que se estima que se completará la obra. Por este motivo, como compensación, establece la necesidad de establecer una línea de autobús urbano específica para el nuevo barrio que promueve la Diputación de Sevilla.

El diseño del nuevo barrio de Cortijo del Cuarto con viario, parques y viviendas / El correo

"Ha sido mucho más lógico que el tramo sur de la línea 3 dé servicio a un barrio que está ya desarrollado, no a un barrio que de momento no existe como es Cortijo del Cuarto. Da la impresión de que nadie le dice al presidente de la Diputación la complejidad de un desarrollo urbanístico como el que él estaba proponiendo y nadie le avisa o le dice o informa de los riesgos que tiene un desarrollo urbanístico como el que él estaba proponiendo. Hoy día este barrio, Bellavista, es una realidad y de momento aquí es donde tiene que dar servicio el metro", resumió el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

De acuerdo con el proyecto técnico de la línea 3 no ha sido esa la base de la decisión adoptada que responde al citado informe de Patrimonio sobre la ermita de Valme y al mejor resultado de la alternativa de Bellavista en todos los indicadores ya que todos los estudios realizados cuentan con que para 2040 cuando esté en servicio la línea, este nuevo barrio sea una realidad.

La decisión, no obstante, cuenta con el respaldo de las asociaciones del barrio de Bellavista. En el manifiesto suscrito por las entidades se rechaza que el metro atraviese en superficie la Avenida de Bellavista pero al mismo tiempo apoyan el criterio establecido por la Junta y el Ayuntamiento para priorizar la ruta por el barrio en vez del paso por el Cortijo del Cuarto.

Choque por la tramitación entre Diputación y Ayuntamiento

Pero las palabras del alcalde reflejan el metro no es el único punto de desencuentro entre el Ayuntamiento y la Diputación por el desarrollo de estos suelos donde tienen cabida 6.000 viviendas, la mitad de ellas VPO. El presidente de la institución provincial, Javier Fernández, ya denunció públicamente en el foro #Elcorreopregunta "los cortapisas" que a su juicio el Ayuntamiento está poniendo al proyecto en su tramitación en contraste con otros proyectos como el distrito tecnológico del Higuerón.

De momento, lo cierto es que Sevilla Activa (empresa pública promotora de los suelos dependiente de la Diputación) presentó el avance del Plan Especial para el término municipal de Sevilla el 8 de mayo. Y días después se formalizó una notificación desde la Gerencia para advertir de que no constaba la documentación que debía acreditar el pago de las tasas.

El 11 de agosto respondió la Diputación en otro escrito: "Al no haber tenido noticias de la tramitación del Plan Especial del Cortijo del Cuarto, le remitimos carta de pago y justificante de transferencia de las tasas correspondientes". Con esta base se inició el 9 de septiembre la fase de exposición pública y un periodo de participación ciudadana que finalizó el pasado 7 de octubre.

La intención de la Diputación es que el resto de la tramitación se acortara al máximo a través de la inclusión del plan especial en la unidad aceleradora de la Junta de Andalucía, una propuesta que ha defendido en repetidas ocasiones Javier Fernández, pero que depende del apoyo de la Gerencia de Urbanismo. La institución provincial quiere que el nuevo barrio de Quarto aproveche la vía abierta por la Administración autonómica para desarrollos residenciales cuando cumplan una serie de requisitos en cuanto a volumen de viviendas. Concretamente, se requiere que se ejecuten al menos 250 VPO, mientras que Cortijo del Cuarto proyecta casi 3.000.