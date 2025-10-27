Gerena retira su premio de comunicación a Antonio Pelayo tras la acusación de agresión sexual

El jurado de los XXV Premios de Comunicación Manuel Alonso Vicedo ha retirado la concesión del galardón a al corresponsal de Antena 3 y sacerdo, Antonio Pelayo, tras conocer las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Roma por un presunto delito de agresión sexual. La decisión, adoptada por unanimidad, ha sido comunicada al interesado. Desde el ayuntamiento de la localidad sevillana han avanzado que, una vez que finalice el procedimiento judicial, habrá un nuevo pronunciamiento.

Esta situación no va a impedir que la entrega de los premios, que organiza el Ayuntamiento de Gerena, se mantenga en la fecha prevista, el 7 de noviembre, con la asistencia de los otros dos galardonados: Àngels Barceló (Cadena SER) y el fotoperiodista Emilio Morenatti (Associated Press).

El jurado está integrado por representantes de la Asociación de la Prensa de Sevilla, la Asociación para el Progreso de la Comunicación, la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla y periodistas de diversos ámbitos, así como de la Diputación de Sevilla y de la Fundación Cobre Las Cruces, que patrocinan los premios, además del Ayuntamiento de Gerena como convocante.

Los Premios de Comunicación Manuel Alonso Vicedo rinden homenaje a quien fuera director de Radio Sevilla-Cadena SER, ganador de cuatro premios Ondas. Manuel Alonso Vicedo falleció a los 33 años en un accidente de tráfico.

Entre los profesionales de la comunicación premiados en las ediciones que se han celebrado hasta ahora, desde su instauración en el año 2000, están Iñaki Gabilondo, José Antonio Sánchez Araujo, Tom Martín Benítez, Jesús Quintero, María Esperanza Sánchez, Lorenzo Milá, Ana Rosa Quintana, Matías Prats, Ana Blanco, Rosa María Calaf, Gemma Nierga, María Teresa Campos, Ezequiel Martínez, Pepa Bueno, Javier Gutiérrez y la RTVA por su 25 aniversario, El Gran Wyoming, Carlos Herrera, Julia Otero, Luis del Olmo, Rosa María Mateo, Pedro Piqueras y Tele Gerena, Almudena Ariza, Susanna Griso y Jesús Álvarez. Todos ellos han recibido personalmente la escultura del artista Antonio Polo, que es el símbolo oficial del Premio Manuel Alonso Vicedo.