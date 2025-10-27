Tribunales
Un hombre se enfrenta a cuatro años y ocho meses de cárcel tras pegar un puñetazo a un Policía Nacional en Sevilla
La Fiscalía le acusa de un delito de atentado contra la autoridad y otro por tráfico de drogas
La Audiencia Provincial de Sevilla se encargará de juzgar este mes a un hombre que presuntamente agredió a un Policía Nacional y se enfrenta a una petición de cuatro años y ocho meses de prisión. Los hechos ocurrieron en mayo de 2022 y en el banquillo también se sentará igualmente otro varón acusado, entre otros, de un delito de resistencia a la autoridad.
Los dos varones se encontraban en el interior de un coche Mercedes, en torno a las 11 de la mañana, cuando dos policías nacionales irrumpieron en la escena para pedirles la documentación, según el relato de la Fiscalía. Una vez fuera del coche, los acusados profirieron varios empujones a los agentes, "aprovechando para huir a la carrera, comenzando una persecución", apunta el Ministerio Público en su escrito de calificación.
Uno de los agentes logró dar alcance a uno de los acusados. Sin embargo, el detenido, lejos de desistir, le lanzó un puñetazo al policía en la mandíbula y trató de quitarle la porra. Finalmente, el agente logró reducirle. El otro huido también fue alcanzado por la Policía Nacional, oponiendo "gran violencia" a su detención.
El funcionario agredido presentó una lesión en la mandíbula. Además, también se le dañó la rodilla izquierda. El otro sufrió contusiones en rodillas y codo.
Al segundo de los detenidos se le incautaron una navaja, 0,13 gramos de cannabis, 10 pastillas de metadona, dos gramos de alprazolan y 0.25 gramos de heroína. En el mercado, el precio de venta estimado por la Fiscalía para las sustancias estupefacientes es de 106 euros. El Ministerio Público entiende que los dos acusados "actuaban de común acuerdo" para vender estos productos a terceras personas.
Acusados de tráfico de drogas
El varón que le pegó al Policía Nacional un puñetazo en la mandíbula se enfrenta a una petición de 4 años y 8 meses de prisión. La Fiscalía pide para él un año de prisión por atentado a la autoridad y 3 años y 8 meses como presunto coautor de un delito de tráfico de drogas.
El otro detenido se enfrenta a 4 años y 2 meses de prisión. A él se le acusa de un delito de resistencia a la autoridad con una solicitud de seis meses de cárcel y también del de tráfico de drogas, por el que se le piden 3 años y 8 meses de pena privativa de libertad.
- Así es la joya arquitectónica de Sevilla que fue diseñada por el arquitecto de la Mezquita de Casablanca: se puede visitar gratis
- Vuelven las lluvias a Sevilla este domingo: avisos amarillos en tres provincias de Andalucía
- La línea 3 de metro recorrerá en 2040 los 11 kilómetros desde Pino Montano hasta Valme en 40 minutos y con 23 trenes
- Sevilla estrenará su nueva pasarela Princesa Leonor en diciembre de 2026: comenzará a fabricarse en enero
- Las lluvias dejan una docena de incidencias en la provincia de Sevilla en la tarde de este domingo
- Metrovacesa abrirá la semana que viene el acceso desde Lagoh al barrio de Palmas Altas con seis meses de retraso
- La línea 3 de metro que pudo ser: por la avenida Manuel Siurot, en La Palmera en superficie o Bellavista bajo tierra
- Sevilla se convierte en la ciudad más feliz de toda Europa: 'Los residentes encuentran alegría en lo cotidiano