Un hombre se enfrenta a cuatro años y ocho meses de cárcel tras pegar un puñetazo a un Policía Nacional en Sevilla

La Audiencia Provincial de Sevilla se encargará de juzgar este mes a un hombre que presuntamente agredió a un Policía Nacional y se enfrenta a una petición de cuatro años y ocho meses de prisión. Los hechos ocurrieron en mayo de 2022 y en el banquillo también se sentará igualmente otro varón acusado, entre otros, de un delito de resistencia a la autoridad.

Los dos varones se encontraban en el interior de un coche Mercedes, en torno a las 11 de la mañana, cuando dos policías nacionales irrumpieron en la escena para pedirles la documentación, según el relato de la Fiscalía. Una vez fuera del coche, los acusados profirieron varios empujones a los agentes, "aprovechando para huir a la carrera, comenzando una persecución", apunta el Ministerio Público en su escrito de calificación.

Uno de los agentes logró dar alcance a uno de los acusados. Sin embargo, el detenido, lejos de desistir, le lanzó un puñetazo al policía en la mandíbula y trató de quitarle la porra. Finalmente, el agente logró reducirle. El otro huido también fue alcanzado por la Policía Nacional, oponiendo "gran violencia" a su detención.

El funcionario agredido presentó una lesión en la mandíbula. Además, también se le dañó la rodilla izquierda. El otro sufrió contusiones en rodillas y codo.

Al segundo de los detenidos se le incautaron una navaja, 0,13 gramos de cannabis, 10 pastillas de metadona, dos gramos de alprazolan y 0.25 gramos de heroína. En el mercado, el precio de venta estimado por la Fiscalía para las sustancias estupefacientes es de 106 euros. El Ministerio Público entiende que los dos acusados "actuaban de común acuerdo" para vender estos productos a terceras personas.

Acusados de tráfico de drogas

El varón que le pegó al Policía Nacional un puñetazo en la mandíbula se enfrenta a una petición de 4 años y 8 meses de prisión. La Fiscalía pide para él un año de prisión por atentado a la autoridad y 3 años y 8 meses como presunto coautor de un delito de tráfico de drogas.

El otro detenido se enfrenta a 4 años y 2 meses de prisión. A él se le acusa de un delito de resistencia a la autoridad con una solicitud de seis meses de cárcel y también del de tráfico de drogas, por el que se le piden 3 años y 8 meses de pena privativa de libertad.