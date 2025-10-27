Uno de los ‘influencers’ gastronómicos más conocidos de Sevilla revela sus lugares preferidos de la ciudad: "Tiene el mejor lomo en manteca"

Con cada vez más opciones de bares y restaurantes en Sevilla, la tarea de elegir un establecimiento en el que degustar los mejores productos de la zona se presenta como ardua y complicada de lograr con éxito. Para reducir las posibilidades y facilitar este dilema, los creadores de contenido malagueño Salvi y Miriam, conocidos como 'decomilona.mlg', han aprovechado su visita a la capital hispalense para preguntar su opinión a uno de los 'influencers' gastronómicos más destacados del territorio, Juan Antonio Aguayo, de 'Guiasevillana'.

"Se come mejor en los pueblos que en Sevilla capital", ha señalado rotundo el sevillano que, además, ha afirmado que los amantes del buen desayuno tienen que probar el 'Bar Estanco', en Tomares, que "tiene el mejor lomo en manteca de Sevilla". Entre sus recomendaciones también se encuentra el restaurante 'El Tentaero', del polígono industrial El Pino, con su famosa tostada de pringá, así como la taberna 'La Candelaria', en el centro de Sevilla, donde no puede faltar su tostada de jamón ibérico, "estupenda".

El mejor picoteo de Sevilla, según el 'influencer' gastronómico

Para disfrutar del mejor "picoteo" en barra, el creador de contenido ha aconsejado acudir a la 'Bodeguita Casablanca', también en el centro de Sevilla, que ofrece un tapeo "bastante ameno", así como la bodega 'Mateo Ruiz' y 'La Barra de Inchausti' con su "sopita de galera" y el resto de sus platos de cuchara como sus principales emblemas.

Para disfrutar de los mejores "restaurantes de producto", Aguayo ha aconsejado visitar el restaurante 'Jaylu', en Triana, que es "el número uno", así como el restaurante 'Dculto'. "Y para una cosa más exótica, 'Sabores del Almacenito'", ha recalcado.

Los bares y restaurantes imprescindibles de Sevilla para este creador de contenido

Cuestionado por los establecimientos que más le han sorprendido este año, el 'influencer' ha señalado la bodega 'La Mazaroca', situada en Arahal, "un sitio que ya conocía desde hace tiempo, pero que cada año me va sorprendiendo". A este se suma 'Casa Rafel', en el barrio de Los Remedios, y 'Casa Ramiro', en Espartinas, "un sitio espectacular, que no conocida y donde manejan muy bien el pescado y marisco".

Y para quien no haya visitado nunca Sevilla ni haya probado sus bares y restaurantes, el creador de contenido ha recomendado empezado por 'Casa Palacios', en El Porvenir, para continuar por 'Casa Vizcaíno', la 'Bodega Camacho' y 'El Reloj de Arfe'. "Y acabaría de copas en Garlochí", ha concluido el joven.