Así sería Sevilla tras un apocalipsis zombi: una joya digital creada con inteligencia artificial

Está circulando estos días por las redes sociales un vídeo maravilloso de cómo sería la ciudad de Sevilla bajo un apocalipsis zombie. En este vídeo ficción, realizado por el creativo Andrés Gil, se pueden ver distintas localizaciones de la capital con un aspecto apocalíptico, desierto, abandonado e infestado de zombies, digno de un spin-off de The Walking Dead.

Con imágenes terriblemente realistas se puede observar como sería la Plaza de Cuba absolutamente arrasada, la Avenida de la Constitución sin rastro de vida con el tranvía parado y un aspecto inhóspito; zombies llegando a la Plaza Nueva; o incluso en El Tremendo, se ve que la cerveza gusta tanto a vivos como a muertos. También aparece un autobús de Tussam incendiado en el Prado, Las Setas sin un alma y la Torre del Oro inmersa en un paisaje caótico.

El autor de esta joya es Andrés Gil, creativo y director de arte experto en creaciones digitales, que trabaja últimamente con inteligencia artificial generativa, concretamente, con la herramienta Midjourney, que le permite experimentar visualmente con diferentes conceptos a través de materiales y texturas, según consta en su perfil profesional.

Madrid, también con hordas de zombies

En otro de los vídeos de su portfolio en Instagram aparece Madrid capital en peor situación que Sevilla, si es eso posible. Aparece la Puerta del Sol colapsada, el Parque del Retiro destruido, la estación de trenes de Atocha llena de muertos vivientes, y hasta El Corte Inglés a punto de caer. Un paisaje dantesco creado por Andrés Gil a la altura de una producción de Hollywood.