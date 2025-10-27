Sevilla estrena cuatro nuevos vuelos de easyJet con destino Berlín, Lyon, Milán y Ámsterdam

Nuevas conexiones por aire entre Sevilla y grandes ciudades europeas. Entre este pasado domingo y este lunes easyJet ha estrenado cuatro nuevas rutas que permitirán conectar la capital andaluza con Berlín, Lyon, Milán Malpensa y Ámsterdam. Este fin de semana ya operaron los vuelos a Lyon y Milán Malpensa y esta mañana ha llegado el primero procedente de Berlín, a las a las 11:30h. Serán dos frecuencias semanales, que se suman a las ya existentes de la compañía hacia Basilea, Ginebra y Londres-Gatwick, lo que supone sumar más de 80.000 nuevos asientos para alcanzar los 200.000 asientos disponibles. Esto es un 58% más respecto a la temporada de invierno anterior.

En el acto de este lunes han estado presentes Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla; Angie Moreno, teniente de alcalde y delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur (Diputación de Sevilla); Sergio Millanes, director del Aeropuerto de Sevilla, así como James Ward, director de Operaciones de Vuelo de easyJet en España y Portugal.

Con estas nuevas rutas Sevilla sigue ganando conectividad internacional y posicionamiento como destino turístico europeo. La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha subrayado que "esta ampliación representa un paso firme en la estrategia de internacionalización de Sevilla, impulsada desde el Ayuntamiento en colaboración con Aena y el sector turístico local". "Estas nuevas rutas amplían las oportunidades de crecimiento económico, cultural y laboral para la ciudad. Cada nueva conexión es una puerta abierta para la llegada de visitantes, el intercambio cultural y la creación de empleo en sectores clave como la hostelería, el comercio y la cultura", ha destacado.

James Ward, director de Operaciones de Vuelo de easyJet en España y Portugal, ha señalado que "la apertura de estas rutas refuerza la posición de la capital andaluza como uno de los puntos clave de nuestra red en España y consolida el compromiso de easyJet con el crecimiento sostenible y la conectividad del sur de Europa". Por su parte, Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur, ha destacado que la ampliación de conexiones internacionales desde el aeropuerto hispalense representa "un paso decisivo" en la consolidación de la provincia como un destino turístico competitivo y accesible. "Desde la Diputación de Sevilla seguiremos trabajando para fortalecer la promoción de nuestro destino y mejorar su conectividad aérea, un factor clave para el crecimiento sostenible del turismo en la provincia", ha añadido.

Por su parte, Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior ha valorado "el compromiso de easyJet con Andalucía y, de forma muy especial, con Sevilla" y ha subrayado que "esta decidida apuesta en capacidad y frecuencias contribuirá a desestacionalizar la demanda, a atraer más viajeros internacionales en temporada baja y a consolidar un crecimiento competitivo y sostenible del turismo andaluz." Bernal ha resaltado además que la apertura de estas nuevas rutas "confirma que, cuando las administraciones y el sector turístico andaluz trabajamos unidos, somos capaces de reforzar la conectividad aérea del destino, diversificar mercados y abrir nuevas oportunidades para nuestras empresas y profesionales".