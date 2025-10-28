El Tiempo en Sevilla
Lo que anuncia Aemet para la noche de Halloween en Sevilla capital: esto ocurrirá por horas
Informamos de la previsión del tiempo para la noche más terrorífica del año según datos de la Agencia Estatal de Meteorología
Los frentes de borrascas que están golpeando la península se dejarán sentir también en Halloween en la noche del 31 de octubre, y llevarán la inestabilidad y lluvias a Sevilla capital dependiendo de las horas. Así, el frente activo en el norte de España el día anterior se desplaza hacia el sur y dejará inestabilidad en Andalucía, no tanto como el miércoles, pero habrá precipitaciones, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Teniendo en cuenta la incertidumbre, los mapas meteorológicos de Aemet enfocados en Sevilla capital a día de hoy indican un aumento de la inestabilidad respecto al jueves y llegarán las lluvias. En la primera mitad del día de 00.00 a 12.00 horas habrá un 80% de probabilidad de lluvias y a partir de ahí en adelante el porcentaje de posibles precipitaciones baja al 50%. No serán en principio lluvias fuertes. En cuanto a las temperaturas, serán suaves con máximas en la capital de 25 grados y mínimas de 15 grados.
El tiempo en Andalucía el viernes
La previsión del tiempo para el viernes en Andalucía es de cielos cubiertos en la vertiente atlántica, con precipitaciones débiles a moderadas, más probables e intensas en las sierras y el noroeste de la comunidad. En la vertiente mediterránea, predominio de los cielos nubosos, sin precipitaciones. Temperaturas sin cambios, localmente en descenso en las sierras. Vientos flojos a moderados del oeste o suroeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo.
