Operación Gambling
Desarticulada en Sevilla una banda dedicada al robo de tragaperras que eran vendidas a narcotraficantes
La operación ha culminado con ocho detenidos y tres de ellos ya están en prisión
La Policía Nacional ha detenido a ocho personas que integraban un grupo criminal dedicado al robo con fuerza de máquinas tragaperras en establecimientos hosteleros e industriales de la provincia de Sevilla.
La Operación Gambling, desarrollada en dos fases, ha culminado con la desarticulación total de esta banda, decretando la Autoridad Judicial prisión para tres de los detenidos, considerados los cabecillas del grupo.
Estas máquinas recreativas, expone la Policía en una nota de prensa, tienen un alto valor en el mercado y unidas a su fácil transporte, las convierten en un objetivo prioritario. Por este motivo, el grupo investigado centraba su actividad en la sustracción de máquinas tragaperras o spots, que en el mercado pueden alcanzar un valor de entre 5.000 y 8.500 euros por unidad, y una gran capacidad de recaudación en efectivo.
Las diligencias policiales determinaron que las máquinas sustraídas eran vendidas en el mercado ilegal a organizaciones dedicadas al narcotráfico, que las instalaban en los denominados “narcopisos” o puntos de venta de droga. En estos lugares, los consumidores no solo adquirían sustancias estupefacientes, sino que también podían utilizar las máquinas recreativas, generando un doble beneficio económico para las organizaciones: los ingresos derivados de la venta de droga y los obtenidos de las propias máquinas tragaperras.
Gamblin I
La primera fase de la operación, detalla la Policía, se desarrolla entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, los agentes identificaron y detuvieron a cuatro personas, presuntas autoras de doce robos con fuerza en establecimientos de hostelería.
El modus operandi consistía en alunizajes o fractura de lunas con mazas de grandes dimensiones, con el objetivo de abrir un hueco lo suficientemente grande para extraer las máquinas recreativas del interior de los locales.
Gamblin II
La segunda fase se llevó a cabo entre mayo y septiembre de 2025 y culminó con la detención de cuatro nuevos integrantes del grupo, entre ellos algunos ya implicados en la primera fase. En este periodo, los investigadores lograron vincular al grupo con robos cometidos en naves industriales, concretamente en una misma nave situada en la localidad de Dos Hermanas, donde perpetraron tres asaltos distintos.
La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por agentes especializados de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Sevilla y de Dos Hermanas, culminando con la recuperación de todos los vehículos utilizados o robados durante la actividad delictiva y la detención de ocho personas, tres —consideradas los principales cabecillas del grupo criminal— se encuentran actualmente en prisión por orden de la autoridad judicial competente. El valor total de los efectos sustraídos asciende a más de 100.000 euros.
