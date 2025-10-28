Sucesos
Detenido en El Pedroso tras arrollar con su coche a su expareja
La mujer, de 30 años, sufrió heridas graves y fue trasladada de urgencia al Hospital de Alta Resolución de Constantina
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de El Pedroso tras atropellar, presuntamente, a su expareja, tras lo que se dio a la fuga y fue interceptado en la localidad vecina de Cantillana.
Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que el atropello se produjo este lunes en torno a las 12.45 en la calle Calera de El Pedroso, desde donde varias personas llamaron a emergencias para informar de que el atropello había sido intencionado y que el conductor se había dado a la fuga.
La Guardia Civil activó la búsqueda del presunto autor, que fue localizado en Cantillana, a 31 kilómetros, en un caso que investiga el equipo de Policía Judicial de Lora del Río.
Por su parte, la mujer, de 30 años, sufrió heridas graves y fue trasladada de urgencia al Hospital de Alta Resolución de Constantina.
