Alcalá de Guadaíra
Detienen a un clan familiar dedicado a robar la mercancía de los camiones mientras los conductores descansaban
El modus operandi se basaba en hacer guardia en los polígonos industriales y romper los candados para acceder a la mercancía
La Policía Nacional ha detenido a cuatro individuos que formaban parte de un clan familiar muy organizado y estable que operaba de manera habitual, generando una considerable alarma social entre los transportistas de la zona de Alcalá de Guadaíra.
Este grupo criminal seleccionaba siempre el mismo perfil de víctimas y horarios: transportistas que por su trabajo, debían dejar la mercancía depositada en el vehículo mientras descansaban, normalmente en polígonos industriales, siendo estas zonas de fácil acceso y huída para los autores.
Los delincuentes hacían guardias y esperaban hasta encontrar el momento idóneo para cometer el ilícito, que duraba escasos minutos, rompiendo el candado que cierra la puerta de acceso a la carga que llevase el camión, o bien cortando la lona de algunos de los contenedores para acceder a la mercancía.
Las indagaciones de los agentes permitieron identificar y detener a cuatro de los miembros pertenecientes a este clan; lo que supuso un impacto significativo en la ciudad, dado que la actuación de este grupo criminal había provocado una gran alarma social en el sector, afectando al “corazón” de la actividad económica de la localidad.
