Día de Todos los Santos en Sevilla: horarios del cementerio, actos y autobuses especiales de Tussam

El Gobierno municipal de Sevilla, encabezado por el alcalde José Luis Sanz, ha anunciado una inversión de 1,5 millones de euros destinada a modernizar el Cementerio de San Fernando y renovar el crematorio municipal, cuyos hornos datan de los años 80. El plan incluye la construcción de un nuevo edificio para el crematorio, la instalación de 55 videocámaras de seguridad y otras mejoras en infraestructuras, accesibilidad y servicios, en el marco de la puesta a punto del camposanto con motivo de la festividad de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.

El nuevo edificio estará destinado a albergar los tres hornos crematorios, que también serán renovados, junto con las dependencias necesarias para su funcionamiento: vestuarios y duchas, zona de personal, sala de despedida, oficinas, almacenes, espacios técnicos e instalaciones auxiliares. Contará con una superficie útil de 486 metros cuadrados, distribuidos en cuatro zonas funcionales: una nave principal de 240 m² con doble altura para los hornos y sistemas de filtrado, una zona de vestuarios de 56 m², oficinas y áreas administrativas de 90 m², y espacios de servicio y circulación de unos 100 m².

De forma paralela, el Ayuntamiento ha adquirido un nuevo horno de incineración de restos por 125.356 euros, que comenzará a funcionar antes de final de año, y ha ejecutado obras de adecuación en la nave donde se ubica con un coste de 60.497,90 euros.

Horarios especiales y actos con motivo del puente de los Difuntos

Desde el 27 de octubre al 1 de noviembre, la puerta principal del Cementerio permanecerá abierta de 8.00 a 18.30 horas y la de San Jerónimo de 8.00 a 18.00 horas. El horario habitual durante el resto del año es de 8.00 a 17.30 horas y de 8.00 a 14.30 horas, respectivamente.

El viernes 1 de noviembre, a las 11.00 horas, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla ofrecerá el concierto Una mirada al cielo en la Rotonda del Cristo de las Mieles, bajo la dirección de Guillermo Martínez Arana.

Al día siguiente, sábado 2 de noviembre, a las 9.00 horas, el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, oficiará la misa por el Día de los Fieles Difuntos en la Rotonda del Cristo de las Mieles.

Servicio especial de Tussam al Cementerio

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM) reforzará los servicios que conectan con el Cementerio de San Fernando desde el 30 de octubre al 2 de noviembre, con el objetivo de facilitar el acceso ciudadano.

Durante los días 30 y 31 de octubre, se reforzará la línea 10 (Ponce de León–San Jerónimo), que enlaza directamente el centro de la ciudad con el camposanto, con cuatro vehículos adicionales el jueves (dos por la mañana y dos por la tarde) y seis el viernes (cuatro en horario de mañana y dos por la tarde).

El 1 de noviembre, además de este refuerzo, Tussam pondrá en marcha un servicio especial lanzadera entre Ponce de León y el Cementerio de San Fernando, que operará de 8.00 a 18.00 horas, coincidiendo con el horario de apertura del recinto. Este servicio, identificado como una línea independiente, realizará el mismo recorrido y paradas que la línea 10, y dispondrá de ocho autobuses con una frecuencia aproximada de cinco minutos.

El domingo 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos, también se reforzará la línea 10 con cuatro vehículos adicionales (dos de mañana y dos de tarde).

Además, otras líneas como la 1 (Ciudad Sanitaria–Prado–Polígono Norte), la 3 (Bellavista–Bermejales–Puerta Jerez–San Jerónimo–Pino Montano) y la 6 (Ciudad Sanitaria–Reina Mercedes–Los Remedios–San Lázaro) cuentan con paradas cercanas al Cementerio de San Fernando, facilitando también el acceso mediante transbordo desde distintos puntos de la ciudad.

Nuevas actuaciones para mejorar la seguridad

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado la demolición de más de 500 sepulturas en la calle San Clemente del Cementerio de San Fernando, una intervención de 159.000 euros y tres meses de duración para eliminar estructuras con riesgo de colapso y construir nuevos nichos, osarios y columbarios.

Además, se están mejorando los accesos y zonas comunes, como el pavimento de la puerta de San Jerónimo y el área dedicada a párvulos y niños no nacidos.

En el ámbito patrimonial, se ha adjudicado la consolidación del Panteón de Joselito “El Gallo”, con una inversión de 18.000 euros.

El plan de seguridad incluye vigilancia 24 horas, iluminación LED solar y 35 nuevas cámaras de videovigilancia, con un presupuesto de 325.000 euros.

Nuevos kioscos para la venta de flores

En relación con las mejoras, el Gobierno municipal ha completado la instalación de cuatro nuevos kioscos destinados a la venta de flores, en el entorno del Cementerio de San Fernando. La actuación, con una inversión de 343.920,10 euros, ha permitido renovar por completo este espacio tradicional, apostando por un modelo más moderno, accesible y sostenible.

Los nuevos módulos, de materiales prefabricados y estructura de acero galvanizado, incorporan cámara frigorífica para garantizar la conservación de las flores en óptimas condiciones, así como instalaciones de agua, saneamiento y telecomunicaciones que favorecen la digitalización del negocio local. Ubicados en la plaza semicircular de 1.200 m², los kioscos presentan un diseño más ordenado y funcional.