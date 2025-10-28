Una estadounidense visita Sevilla y se queda sin palabras con el estilo de vida de sus habitantes: "Estados Unidos no es el mejor país del mundo"

"Tan enamorada de Sevilla...". Con cariño y sorpresa, una joven estadounidense conocida en redes sociales como 'drizzlesrizzle' ha querido mostrar a sus seguidores sus primeras impresiones tras llegar a la capital andaluza y descubrir no solo su belleza, cultura y gastronomía, sino el ritmo de vida de sus habitantes y las comodidades con las que cuentan y que le han hecho descubrir que "Estados Unidos no es el mejor país del mundo".

Tal y como ha relatado la joven, nada más llegar a la ciudad hispalense, ya se dio cuenta de que la vida en Andalucía en general y en este rincón sevillano en particular iba a otro ritmo, con otra tranquilidad y disfrute, algo que le ha atraído hasta pedir que "alguien me contrate" para poder continuar su experiencia en el entorno.

Y con cada descubrimiento que hace de Sevilla y sus encantos, más le sorprende el hecho de que los estadounidenses tengan el pensamiento de que su territorio es el mejor de todos: "Cada día que paso en el extranjero me siento aún más desconcertada por la idea del excepcionalismo estadounidense". Por ello, la joven se ha preguntado: "¿Qué quieres decir con que somos el mejor país del mundo?".

La sencillez de la vida, lo que ha enamorado a esta estadounidense en Sevilla

Para ella, su patria está lejos de ser el mejor lugar por las dificultades que encuentra para realizar las tareas más sencillas en su día a día: "Tengo que subirme a una autopista de seis carriles solo para llegar a la tienda de comida".

En contraposición, ha mostrado la cercanía tanto de los propios andaluces como de sus establecimientos y negocios, lo que ha asegurado que es una baza a favor del país. "Los españoles caminan, beben vino y comen tapas son sus siete amigos más cercanos a las 23.00 horas y tienen esto de fondo", ha recalcado la mujer mientras muestra la privilegiada ubicación en la que se encuentra, con la Catedral de Sevilla a sus espaldas iluminada en plena noche.

La joven estadounidense, enamorada de Sevilla tras su visita

"Nunca he visto nada como esto en toda mi vida", ha señalado la joven, que dice sentirse "enamorada" de Sevilla, lo que le ha hecho plantearse si realmente desea volver a su país natal. Una estampa que ha despertado la curiosidad y comentarios de miles de ciudadanos, que han señalado: "Que Estados Unidos es el mejor país del mundo solo lo creen los estadunidenses". "Espérate que se entere que la sanidad es gratuita y universal", ha indicado otro ciudadano.

A esto, ha añadido una usuaria: "Andalucía es el mejor lugar del universo. Lo siento, pero así es". Y ha afirmado otro: "El sueño americano es vivir para trabajar mucho en una gran compañía privada y ganar mucho dinero. El sueño español es trabajar lo justo para vivir y disfrutar de los placeres de la vida".