Un herido en una colisión entre un coche y una moto en el Paseo de Colón

Una colisión entre un turismo y una motocicleta registrada en la mañana de este viernes en el Paseo Cristóbal Colón de Sevilla, a la altura del final del Puente de Triana, ha dejado al menos una persona herida, según han informado a Europa Press fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso se recibió sobre las 07:30 horas, cuando un ciudadano alertó de un accidente entre ambos vehículos que habría provocado, al menos, un herido.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, agentes de la Policía Local y personal del Centro de Coordinación Operativa (Cecop).

Por el momento, no han trascendido detalles sobre el estado de salud de la persona afectada.