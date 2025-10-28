HISTORIA
Este es el histórico monumento de Sevilla que fue diseñado como faro para los barcos nocturnos
Esta infraestructura fue ideada por Aníbal González en el siglo XX en uno de los enclaves más reconocidos de toda la capital hispalense
El Puente de Triana es uno de los mayores emblemas de toda la capital hispalense que, con su hermosura y envergadura, logra conquistar cada día a miles de sevillanos y turistas venidos de todos los rincones de la geografía internacional. Pero a pesar de ser uno de los entornos más conocidos de la capital, la mayoría de sus visitantes desconocen que uno de los monumentos que acoge, la Capilla del Carmen, en realidad fue diseñada como un faro cerámico para guiar a los barcos nocturnos.
La historia de esta capilla arrancó mucho antes de su construcción cuando, en 1918, se decidió construir un tablero nuevo para el Puente de Isabel II, más conocido como Puente de Triana, que hizo que la entrada del propio puente estuviera más cerca de la puerta del mercado de abastos, lo que obligó a construir una escalera frente a la misma para acceder a la infraestructura. Esto, a su vez, hizo que se destruyera la capilla que había en el lugar. Pero la devoción marinera que el barrio de Triana tiene hacia la Virgen del Carmen hacía imposible que esto se mantuviera así, por lo que se decidió construir una nueva capilla en el entorno.
Fue entonces cuando el emblemático arquitecto Aníbal González recibió el encargo de crear la que hoy en día es la Capilla del Carmen, creada con ladrillo limpio y cerámica trianera para la que contó con la colaboración del ceramista Emilio García García. Un trabajo que culminó en 1928 y que finalizó con un monumento de dos cuerpos, en el que se puede encontrar, por un lado, la propia capilla, que en su cúpula presenta el escudo del Carmen y un templete con Santa Justa y Rufina que escudan la Giralda, y por otro, un campanario de planta octogonal.
La Capilla del Carmen de Sevilla, un 'mechero' que ilumina el Guadalquivir
La propia prensa de la época apodó a este monumento como 'el mechero' por su forma, que recuerda a un encendedor de yesca. Pero, además de compartir con este elemento su estructura, también tienen en común otro de sus aspectos fundamentales: la iluminación. Y es que la Capilla del Carmen fue concebida como un faro cerámico que contaba en su torre con una linterna eléctrica que permitía a los barcos nocturnos situar la capital.
Además, los azulejos de su cúpula no solo disponen de una belleza única, sino que también reciben el brillo de la luna y las farolas del río y los extiende a su alrededor para iluminar el entorno. Un aspecto que mantiene en la actualidad, donde estas vidrieras se mantienen verdes y añiles durante el día, pero se transforman en un espejo de plata de noche para reflejar la luz de las estrellas y convertirse en un verdadero faro sobre el Guadalquivir.
