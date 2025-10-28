Hito en la logística a nivel mundial: fabrican en Sevilla el primer tractor que funciona con hidrógeno

Sevilla se consolida como referente de la movilidad sostenible con la presentación, este martes, del H2Tractor de EVO, primer prototipo de tractor de terminal propulsado por hidrógeno. Este vehículo ha sido fabricado en la capital andaluza por la única empresa española en el IPCEI Hy2Move. Esta compañía de ingeniería ha desarrollado un tractor que integra tecnologías avanzadas como sistemas ciberfísicos, Inteligencia Artificial y conectividad 5G.

Estas innovaciones, no solo mejoran la eficiencia y la disponibilidad operativa, sino que también reducen significativamente las emisiones, en consonancia con los objetivos de descarbonización del sector del transporte, informa el Ayuntamiento de Sevilla y la Autoridad Portuaria en sendos comunicados.

El vehículo está preparado para operar en entornos de "climas cálidos extremos"; transporta hasta 95 toneladas con una autonomía de 16 horas y es "completamente limpio" en cuanto a emisiones.

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, ha participado en el acto de presentación. "Este vehículo piloto se ultima en el Muelle de Tablada y, en los próximos meses, haremos una prueba de su funcionamiento real en la terminal de contenedores del Puerto, la Terminal Marítima del Guadalquivir", ha trasladado el presidente de la institución portuaria.

Hito en la movilidad a nivel mundial

"Dentro de Hydea también estamos avanzando en el diseño de un Plan de Acción para incluir el hidrógeno como vector energético en el puerto, mejorar la operativa con el uso de tecnologías más verdes y analizar la electrificación de muelles utilizando esta fuente de energía", ha añadido el presidente de APS.

Carmona también ha destacado que el Puerto de Sevilla, al ser marítimo de interior, "contribuye a reducir la Huella de Carbono facilitando que las mercancías lleguen directamente al corazón del territorio a través de la Eurovía del Guadalquivir. Esto reduce el transporte por carretera y las emisiones de CO2".

Por su parte, el delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio del Ayuntamiento, Álvaro Pimentel, ha destacado que "nos encontramos ante un hito de la movilidad del futuro gracias a una empresa sevillana que hoy sitúa a nuestra ciudad en la primera línea de la movilidad sostenible europea".

El delegado municipal de Movilidad ha explicado que el H2Tractor "no es sólo un avance tecnológico, es el vértice de un ecosistema de tecnología e innovación que se construye desde Sevilla. Está creado con pilas de combustible que permiten movilidad cero emisiones. Estamos ante una infraestructura de hidrógeno que se proyecta en puertos y zonas logísticas, generando empleo cualificado y competitividad industrial".

Detalle del H2Tractor / Puerto de Sevilla

En opinión de Pimentel, esta empresa sevillana, concebida y desarrollada desde nuestra ciudad, es la única representada por España en el IPCEI Hy2Move: "Esto demuestra que en Sevilla se fraguan capacidades tecnológicas y ambición internacional".

En este sentido, Pimentel ha abundado en que el Ayuntamiento de Sevilla "asume su responsabilidad estratégica en esta transformación de la movilidad con un modelo de ciudad que apuesta claramente por mejorar la vida de los sevillanos".

Así, ha destacado medidas implementadas por el Gobierno de José Luis Sanz durante este mandato, como la puesta en marcha de la nueva línea BTR de Sevilla Este, la inversión de más de 7,75 millones de euros en 17 nuevos vehículos de última generación, sostenibles y accesibles, en Tussam, o el despliegue de la red de puntos de recarga para vehículos eléctricos en toda la ciudad con 350 localizaciones.

Un 60% de aportación estatal

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha señalado que este proyecto es el resultado de años de investigación y de desarrollo en el que el Ejecutivo de España "ha sido el principal socio", con la aportación de un 60% de la financiación.

"Este prototipo es el inicio de un nuevo sector y esta empresa local ya trabaja en el desarrollo de vehículos medios y autobuses de hidrógeno como parte de una línea de investigación a nivel europeo", ha abundado Toscano.

Asimismo, el subdelegado ha afirmado que Sevilla aglutina la innovación en el desarrollo de vehículos para uso industrial a nivel de toda la Unión Europea "y que, como pronto, solo para su desarrollo ya implica la creación de 250 empleos de alto valor". El Gobierno de España cree proyectos como este y, en total, hemos invertido más de 29 millones de euros en esta empresa sevillana "para asentar la que creemos será una industria estratégica en el futuro en nuestra provincia y en el conjunto del país".

El proyecto Hydea busca acelerar el desarrollo y aplicación de tecnologías sobre el uso del hidrógeno verde como alternativa energética en distintos tipos de flotas y vehículos. El principal objetivo del proyecto es evaluar, desarrollar y promover el uso de tecnologías basadas en Hidrógeno verde procedente de energías renovables como la energía marina en los puertos del Espacio Atlántico.

Junto al puerto de Sevilla, participan otros socios europeos como los puertos de Vigo, de Duero, Leixoes y Viana do Castelo (Portugal) y Brest (Francia).