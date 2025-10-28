El tiempo
Martes y miércoles pasados por agua: las horas de lluvia en Sevilla
Un total de 7 provincias tienen activados avisos por lluvia, que serán fuertes en el oeste de Extremadura y Andalucía
La AEMET ha activado el aviso amarillo en Huelva y Cádiz a partir de las 20:00 horas de este martes, ya que no se descartan precipitaciones fuertes y persistentes a última hora en el tercio occidental.
Los cielos amanecen poco nubosos, aumentando a muy nubosos de oeste a este durante el día, con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que puedan ser fuertes y persistentes a última hora en el tercio occidental.
Se esperan temperaturas con cambios ligeros, llegando a 27 grados de máxima en Córdoba y Sevilla, mientras que Málaga y Jaén, con 23 tendrán la máxima mas baja,
Horas en las que va a llover en Sevilla este martes y miércoles
Martes 28 de octubre
- 00:00–06:00: la madrugada será tranquila, con el cielo poco nuboso y sin lluvia. Temperatura en torno a 16 °C, viento muy flojo del norte.
- 06:00–09:00: continúa el tiempo seco, aunque el cielo empezará a cubrirse con nubes altas. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, en torno al 5 %.
- 09:00–12:00: sigue sin llover, pero la nubosidad aumenta progresivamente. La temperatura sube hasta 27 °C al mediodía.
- 12:00–15:00: cambio claro del tiempo. Comienzan las lluvias con probabilidad del 100 %, cielos muy nubosos y ambiente húmedo.
- 15:00–18:00: se mantienen las lluvias persistentes, que pueden ser moderadas. Temperaturas alrededor de 21 °C.
- 18:00–21:00: continúa la lluvia constante, sin pausas, con cielo completamente cubierto. El viento sopla flojo del suroeste.
- 21:00–24:00: lluvias generalizadas y constantes hasta medianoche. El termómetro baja a unos 18 °C, y la sensación es de ambiente cerrado y húmedo.
Miércoles 29 de octubre
- 00:00–03:00: lluvia continua desde primeras horas, con cielo cubierto. Temperaturas en torno a 17 °C y viento del sur de unos 20 km/h.
- 03:00–06:00: sigue lloviendo con intensidad moderada, sin interrupciones. Viento del sur aumentando hasta 25–30 km/h.
- 06:00–09:00: precipitaciones fuertes o persistentes, probabilidad del 100 %, con rachas de viento de hasta 50 km/h.
- 09:00–12:00: continúa el mal tiempo: lluvias generalizadas, cielos muy cubiertos y viento del sur sostenido, con temperaturas subiendo a 20–21 °C.
- 12:00–15:00: persisten las lluvias, aunque podrían ser algo más intermitentes. Cielo muy nuboso y viento del suroeste.
- 15:00–18:00: sigue el ambiente lluvioso, aunque se esperan pausas breves. Temperaturas alrededor de 20 °C.
- 18:00–21:00: la lluvia tiende a debilitarse, aunque pueden darse chubascos ocasionales. Probabilidad aún alta, del 75 %.
- 21:00–24:00: últimas lluvias dispersas antes de la medianoche, con viento del suroeste y temperatura de 17 °C.
Las lluvias activarán este martes los avisos en Badajoz, Cáceres, Ávila, Salamanca, Cádiz y Huelva, Toledo, con posibles precipitaciones fuertes y persistentes en el oeste de Extremadura y Andalucía a últimas horas.
