Martes y miércoles pasados por agua: las horas de lluvia en Sevilla

La AEMET ha activado el aviso amarillo en Huelva y Cádiz a partir de las 20:00 horas de este martes, ya que no se descartan precipitaciones fuertes y persistentes a última hora en el tercio occidental.

Los cielos amanecen poco nubosos, aumentando a muy nubosos de oeste a este durante el día, con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que puedan ser fuertes y persistentes a última hora en el tercio occidental.

Se esperan temperaturas con cambios ligeros, llegando a 27 grados de máxima en Córdoba y Sevilla, mientras que Málaga y Jaén, con 23 tendrán la máxima mas baja,

Horas en las que va a llover en Sevilla este martes y miércoles

Martes 28 de octubre

00:00–06:00: la madrugada será tranquila, con el cielo poco nuboso y sin lluvia . Temperatura en torno a 16 °C , viento muy flojo del norte.

la madrugada será tranquila, con el cielo poco nuboso y . Temperatura en torno a , viento muy flojo del norte. 06:00–09:00: continúa el tiempo seco, aunque el cielo empezará a cubrirse con nubes altas . La probabilidad de lluvia se mantiene baja, en torno al 5 % .

continúa el tiempo seco, aunque el cielo empezará a cubrirse con . La probabilidad de lluvia se mantiene baja, en torno al . 09:00–12:00: sigue sin llover, pero la nubosidad aumenta progresivamente. La temperatura sube hasta 27 °C al mediodía.

sigue sin llover, pero la nubosidad aumenta progresivamente. La temperatura sube hasta al mediodía. 12:00–15:00: cambio claro del tiempo. Comienzan las lluvias con probabilidad del 100 % , cielos muy nubosos y ambiente húmedo.

cambio claro del tiempo. con , cielos muy nubosos y ambiente húmedo. 15:00–18:00: se mantienen las lluvias persistentes , que pueden ser moderadas. Temperaturas alrededor de 21 °C .

se mantienen las , que pueden ser moderadas. Temperaturas alrededor de . 18:00–21:00: continúa la lluvia constante , sin pausas, con cielo completamente cubierto. El viento sopla flojo del suroeste.

continúa la , sin pausas, con cielo completamente cubierto. El viento sopla flojo del suroeste. 21:00–24:00: lluvias generalizadas y constantes hasta medianoche. El termómetro baja a unos 18 °C, y la sensación es de ambiente cerrado y húmedo.

Miércoles 29 de octubre

00:00–03:00: lluvia continua desde primeras horas, con cielo cubierto. Temperaturas en torno a 17 °C y viento del sur de unos 20 km/h .

desde primeras horas, con cielo cubierto. Temperaturas en torno a y viento del sur de unos . 03:00–06:00: sigue lloviendo con intensidad moderada , sin interrupciones. Viento del sur aumentando hasta 25–30 km/h .

sigue , sin interrupciones. Viento del sur aumentando hasta . 06:00–09:00: precipitaciones fuertes o persistentes , probabilidad del 100 % , con rachas de viento de hasta 50 km/h .

, probabilidad del , con rachas de viento de hasta . 09:00–12:00: continúa el mal tiempo: lluvias generalizadas, cielos muy cubiertos y viento del sur sostenido, con temperaturas subiendo a 20–21 °C .

continúa el mal tiempo: lluvias generalizadas, cielos muy cubiertos y viento del sur sostenido, con temperaturas subiendo a . 12:00–15:00: persisten las lluvias, aunque podrían ser algo más intermitentes. Cielo muy nuboso y viento del suroeste.

persisten las lluvias, aunque podrían ser algo más intermitentes. Cielo muy nuboso y viento del suroeste. 15:00–18:00: sigue el ambiente lluvioso, aunque se esperan pausas breves. Temperaturas alrededor de 20 °C .

sigue el ambiente lluvioso, aunque se esperan pausas breves. Temperaturas alrededor de . 18:00–21:00: la lluvia tiende a debilitarse , aunque pueden darse chubascos ocasionales. Probabilidad aún alta, del 75 % .

la lluvia tiende a , aunque pueden darse chubascos ocasionales. Probabilidad aún alta, del . 21:00–24:00: últimas lluvias dispersas antes de la medianoche, con viento del suroeste y temperatura de 17 °C.

Las lluvias activarán este martes los avisos en Badajoz, Cáceres, Ávila, Salamanca, Cádiz y Huelva, Toledo, con posibles precipitaciones fuertes y persistentes en el oeste de Extremadura y Andalucía a últimas horas.