La Junta ofrecerá atención sanitaria especializada para los vecinos de Coria afectados por tóxicos: "Llega 8 años tarde"

La Junta de Andalucía ha dado un paso adelante para atender a los vecinos de Coria del Río afectados por la contaminación de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. Desde 2017, la Asociación vecinal de la barriada del Guadalquivir ha impulsado numerosas protestas, manifestaciones y denuncias contra la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento de Coria del Río "por no atender su situación". Llevan ocho años inhalando hasta 16 tóxicos diferentes como el benceno, el hexano o el tolueno. Como consecuencia, sufren episodios de malos olores y problemas de salud que van desde los mareos, cefaleas y afecciones respiratorias hasta el diagnóstico de tumores cancerígenos y enfermedades cardiovasculares.

Tras casi una década reclamando un protocolo que se centre en una atención personalizada y especializada para estos 4.000 habitantes afectados del municipio sevillano (el 13,3% de la población total), la Junta se ha comprometido a elaborar un protocolo sanitario "pionero en España". Este programa consiste en la investigación de exposiciones medioambientales para poner el foco en la "vigilancia epidemiológica, la formación de profesionales y la promoción de la salud". Ante el anuncio de esta nueva medida, Rogelia Gómez, portavoz de los afectados, asegura que el protocolo "llega ocho años tarde": "Si se activa, bienvenido sea, pero hasta que no lo vea no me lo creeré. Llevamos desde 2017 pidiendo esto".

Sergio González es el secretario de la asociación y el primer y único vecino de la barriada Guadalquivir al que la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social concedió en 2019 la incapacidad permanente debido a la intoxicación de la fuga de hidrocarburos. "Van a hacer un proyecto pionero, pero nosotros hemos sido el conejillo de indias porque durante ocho años, pese a tener todas las pruebas, nadie nos ha creído".

La situación, según los vecinos es "insostenible", lo que les ha llevado a hacer numerosas protestas en la calle o ante la Consejería de Medio Ambiente. En junio de este año, la asociación vecinal formalizó una nueva denuncia por la vía penal contra diferentes cargos de la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía, como la ex consejera de Salud, Rocío Hernández; su antecesora en el cargo y actual responsable autonómica de Medio Ambiente, Catalina García; la ex delegada territorial de la Consejería de Salud Regina Serrano y otros responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El motivo de la denuncia fue una supuesta "inacción prolongada ante la exposición de la población a agentes químicos potencialmente tóxicos".

Este lunes, la Asociación Vecinal de la Barriada del Guadalquivir mantuvo una reunión con el nuevo director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Manuel Fernández Zurbarán, para ser informados de la próxima puesta en marcha de un protocolo que investigará exposiciones medioambientales a las que está expuesto en vecindario. Este nuevo programa se ha llevado a cabo en el grupo de trabajo que analiza la problemática de los olores en esta barriada y en la que ha estado presente también la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Sevilla, Inmaculada Gallardo. En la reunión se han expuesto además los trabajos realizados hasta la fecha en el seno del grupo de trabajo. En este sentido, cabe recordar que la Asociación vecinal no forma parte de dicha mesa.

"Necesitamos médicos que entiendan de tóxicos"

Una de las grandes reivindicaciones de la asociación es la formación de los profesionales de los centros de salud y hospitales de la zona, para que los afectados puedan ser atendidos y tengan pruebas médicas de que la inhalación de estos hidrocarburos afecta directamente a su salud. Esta es una de las principales líneas de actuación del nuevo protocolo sanitario de la Junta: formar a los profesionales del centro de salud de la localidad para que estén especializados en este tipo de tóxicos y los vecinos puedan ser escuchados y tratados.

"Necesitamos médicos que entiendan de tóxicos, que sepan lo que tiene que buscar y cómo tiene que hacerlo. Se supone que este nuevo protocolo va a formar a los profesionales para que cuando vayamos a los centros de salud no nos digan que lo que nos sucede no tiene nada que ver con los tóxicos que llevamos en la sangre", apunta la portavoz de la asociación.

De acuerdo con la asociación, es clave que los médicos conozcan al detalle las sustancias que han inhalado, algo que hasta ahora no ha sucedido. "Cada vez que vamos al hospital los médicos nos dicen que no saben de estos tóxicos y nos derivan a Medicina Preventiva, pero es un cachondeo y no se avanza en nada", sostiene la portavoz. En este sentido, la Junta sostiene que desde 2017 ha puesto en marcha diferentes acciones para trabajar de forma conjunta con los vecinos afectados. Desde el área sanitaria, en 2020 se creó una Comisión de participación ciudadana con el Distrito Sanitario y "los vecinos que han mantenido reuniones periódicas para atender sus demandas asistenciales, incrementado el número de médicos en el centro de salud y estableciendo un sistema de consultas en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen del Rocío". Además, desde Salud Pública se han realizado y remitido a la asociación dos estudios epidemiológicos retrospectivos sobre los pacientes atendidos en 2017. Sobre dichos estudios epidemiológicos, la asociación vecinal insiste en que "no reflejan la verdad".

Más vigilancia epidemiológica

De acuerdo con la Consejería de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha trasladado a los vecinos la puesta en marcha de otras medidas como el "refuerzo de la vigilancia epidemiológica de manera prospectiva por parte del Distrito Sanitario, la formación de los profesionales del centro de salud de la localidad en el conocimiento de los síntomas asociados a una intoxicación por compuestos orgánicos volátiles, así como del circuito de alerta operativo". Asimismo, entre otras medidas analizadas en la reunión de este lunes se han contemplado también acciones específicas para la promoción de la salud en la barriada.

El grupo de trabajo que ha impulsado este protocolo está formado por representantes de las delegaciones territoriales de Sevilla de las Consejerías de la Junta de Andalucía de Salud y Consumo, Industria, Energía y Minas, Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural, así como de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático y de la Dirección general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Igualmente, se integran representantes del Ayuntamiento de Coria del Río, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de las empresas Emasesa y Aljarafesa.