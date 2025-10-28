Libertad para el hombre que atropelló a su expareja en El Pedroso: ella le amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones

El varón detenido este lunes en la localidad sevillana de El Pedroso por atropellar a su expareja ha sido puesto en libertad tras pasar a disposición judicial este martes. Una testigo ha corroborado su versión de los hechos: aseguró que la mujer amenazó al hombre con un cuchillo de grandes dimensiones y éste se subió al vehículo para tratar de huir. Fue entonces cuando ella se abalanzó sobre el vehículo, ya en marcha.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Cazalla de la Sierra ha acordado hoy martes la puesta en libertad provisional del hombre. Cabe destacar que deberá comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, en un caso donde se investiga un presunto delito de lesiones.

El Juzgado, de acuerdo con la Fiscalía, ha denegado la petición de imponer al varón una orden de alejamiento respecto a su expareja. Sin embargo, sí ha estimado oportuno establecer esta medida cautelar para ella con respecto a él. De esta manera, la mujer no podrá acercarse a menos de 200 metros de donde se encuentre el varón, ni podrá comunicarse con él.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron este lunes en El Pedroso. El hombre fue detenido más tarde por la Guardia Civil en la localidad vecina de Cantillana y ella fue trasladada de urgencia al Hospital de Alta Resolución de Constantina tras las graves heridas sufridas en el atropello.