El 'mapping' Navigalia repetirá en el Muelle de la Sal con proyecciones más largas y durante más días

El Muelle de la Sal volverá a ser escenario de un mapping navideño tras el éxito que tuvo Navigalia estos dos últimos años. Será la tercera edición de este espectáculo de luces y sonido que repetirá en el río Guadalquivir, junto al Puente de Triana, y al que solo le falta una empresa que lo desarrolle. El Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) apuesta de nuevo por este evento dentro de la programación de la Navidad 2025-2026 debido a su "gran acogida" y por eso este año lo ofrecerá más días y con mayor tiempo de duración por pase, aunque a cambio serán menos sesiones.

Acciona ha sido la encargada de llevar a cabo esta proyección anteriormente, y ahora podrá optar junto a otras empresas interesadas hasta el 10 de noviembre, una vez el contrato de realización del espectáculo ha sido sacado a licitación por parte del ICAS para poder adjudicarlo a tiempo. Según el pliego consultado por este periódico, ya se establecen unas características básicas de cómo será el Navigalia de este año, al que la empresa adjudicataria tendrá que darle contenido con una historia y unos personajes relacionados con el espíritu navideño. Por ejemplo, hasta el momento han sido Navigalia, la Magia está en el río y Navigalia, el rescate de la Navidad.

Las sesiones arrancarán el 18 de diciembre y acabarán el 4 de enero, con una duración estimada de cada proyección de 18 minutos como mínimo y en cinco pases. La gran diferencia con el espectáculo del año pasado es que tenía seis pases y duraba 12 minutos, y además empezó el 20 de diciembre, por lo que se añaden dos días más.

En total, serán 70 sesiones a lo largo de 14 días. Concretamente, los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y los días 2, 3 y 4 de enero. Y las sesiones diarias se ofrecerán a las 18.45h, 19.40h, 20.35h, 21.30h y 22.25h. No obstante, el pliego deja abierto que los horarios y días puedan sufrir variaciones son antelación suficiente "por circunstancias sobrevenidas, así como los determinados por el CECOP". En diciembre de 2024 fueron a las 18.45h, 19.30h, 20.15h, 21.00h, 21.45h y 22.15h.

Espectáculo de Navigalia 2024 en Sevilla titulado Al Rescate de la Navidad / Jorge Jiménez

El importe total del contrato es de 907.441,92 euros (749.952,00 euros + 157.489,92 (21%IVA)), con un precio estimado por cada sesión de 10.713,60 euros (21%IVA excluido). Con las modificaciones de este año y teniendo como base el precio del año pasado, "se informa que el precio del contrato se considera adecuado y ajustado a precios de mercado para la representación de la obra objeto de contratación". Aquí está contemplada la utilización de pantallas de agua, lanzallamas, fuentes cibernéticas, las gradas y accesos en los bajos del puente, cartelería, iluminación, mesas de sonido, etc.

¿Cómo debe ser el Navigalia de este año?

Ya desde el primer año, en 2023, la asistencia fue masiva con un total de 250.000 espectadores, algo que se repitió e incluso superó el pasado mes de diciembre. Las entradas se agotaron rápidamente, e incluso se cayó la página web del ICAS el primer día de reservas con más de 7.000 personas en cola. Debido a este éxito, se ha tomado la decisión de renovar el mapping un año más, con una previsión de más de 2.000 espectadores por sesión.

De cara a elegir la empresa que desarrolle el mapping se tendrá en cuenta el guion narrativo "en función de su originalidad, creatividad y afinidad con el fin del mismo, que es la celebración de la Navidad en la ciudad de Sevilla". Añadiendo además proyecciones 3D, efectos de sonido y acuáticos, iluminaciones y animaciones. El espectáculo debe estar destinado a público de todas las edades, que contenga valores humanos universales como "el respeto, la honestidad, la empatía y la libertad", conectando con "la conmemoración del nacimiento de Jesús de Nazaret". Se valorará también que haya fragmentos musicales, que se haga referencia a personas o acontecimientos históricos relacionados con Sevilla y que se haga partícipe al público.

En la descripción que se hace del evento, por tanto, se tiene como base lo que ya se ha hecho en ediciones pasadas: "Un espectáculo artístico compuesto por proyecciones y espectáculos de luz, sonido y performance, en el paramento de la calle Betis, sobre pantallas de agua el tramo del río Guadalquivir junto al Muelle de la Sal, y sobre el puente Isabel II versando todos sobre la temática de celebración y conmemoración de las fiestas navideñas en el entorno y el propio marco de la ciudad de Sevilla, relacionado con efemérides o aniversarios de acontecimientos o personajes históricos sevillanos".

El ICAS destaca de las ediciones anteriores "la forma innovadora en la que se presentaban los espectáculos, la ubicación del mismo y los medios escénicos y técnicos utilizados para su proyección y difusión". "Los muros del río y la propia lámina se convierten en un espectacular y asombroso lienzo expositor, capaz de contribuir a una exhibición inmersiva para los espectadores, con el fin de que puedan sorprenderse y encontrar la magia de la celebración de la Navidad, mediante una experiencia de luz, sonido y efectos especiales", se explica.

Se pretende que los espectadores "puedan sumergirse en una experiencia multisensorial utilizando diferentes estrategias expositivas y escenográficas, distintos géneros de las artes escénicas, música e imágenes, iluminación artística, materiales, efectos inesperados y tecnología para generar reacciones que permitan al espectador activar los cinco sentidos, englobando la temática de celebración de la Navidad, de sus valores, sentimientos y emociones, pero sobre todo de la ilusión de públicos de todas las edades".

Entradas a un euro y una suspensión en 2024

El año pasado tuvo como título Al Rescate de la Navidad y fue protagonizado por Fernandus, el espíritu protector de Sevilla, y Curro, un adolescente sevillano. Estos contaban una historia sobre "el verdadero significado de la Navidad", en palabras del alcalde, José Luis Sanz. Se trata de "una propuesta artística que combina las últimas tecnologías en proyecciones, iluminación y efectos sensoriales, ofreciendo una experiencia completamente inmersiva".

Únicamente registró una incidencia el pasado mes de enero de 2025 como consecuencia de que la Cabalgata de Reyes se adelantase 24 horas por la fuerte amenaza de lluvia del día 5. Como consecuencia, el mapping fue suspendido el día 4 -la última sesión del año- por coincidir con el itinerario del evento.

Las entradas pudieron adquirirse a través de la web del ICAS o en la taquilla del Teatro Lope de Vega, con un precio simbólico de reserva de entradas de un euro, por lo que se considera prácticamente gratuito. Al margen de las 30 plazas reservadas por función para personas con movilidad reducida, las entradas no fueron numeradas y el acceso fue por orden de llegada.