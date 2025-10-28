La música de Andrés Salado pone ritmo al corazón de la DANA desde Sevilla

El prestigioso director de orquesta Andrés Salado regresará al Teatro de la Maestranza de Sevilla el próximo 9 de noviembre para dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica en un concierto solidario por la DANA, impulsado por la organización Ayuda en Acción en el primer aniversario de la catástrofe. Este evento benéfico busca recaudar fondos y sensibilizar sobre los efectos de la DANA en Valencia, donde la ONG continúa ofreciendo apoyo educativo a más de 400 estudiantes en las zonas más afectadas, con un programa que se mantendrá activo hasta 2027.

Para los conciertos que la orquesta costarricense ofrecerá el sábado 8 en el Auditorio Nacional de Madrid y el domingo 9 en el Teatro Maestranza, Salado ha elegido un programa con el que llegar directamente al corazón del público gracias a la fuerza de la música latina. Arenal 1968, del compositor Alejandro Acuña, es el reflejo de la tragedia que desencadenó el volcán Arenal en Alajuela, Costa Rica, con tres ciudades devastadas y más de un centenar de muertos. “Una obra épica, intensa, que habla de humanismo, resiliencia y adaptación, y que desarrolla la realidad social de Costa Rica a través de su música”, explica el maestro.

Música para sanar y educar

La primera parte se cerrará con Cuatro Elementos, de Bernardo Quesada, representando los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza; tierra, fuego, aire y agua. Sones típicos de la música tica: marimbas, palos latinos, boleros y valses criollos. “Un concierto bellísimo, precioso”, resume. Y en la segunda parte, en una especie de maridaje entre Europa y América Latina, Cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky que tiene uno de los finales más épicos e impresionantes del sinfonismo mundial. “Me parece un programa muy bonito para regalárselo al público”, afirma.

“Hace falta mucha pedagogía”

Salado no cree que el mundo de 2025 sea mucho peor o más complejo y difícil que el de 50 años atrás, ni siquiera el de 21 siglos atrás. “No lo entiendo muy bien, parece que necesitemos matarnos, odiarnos, enfrentarnos constantemente”, reflexiona en voz alta. “No estamos aprovechando el poder de la música, y es muy grande. Mozart, Beethoven, Haydn, Mahler, Tchaikovsky nunca van a pasar de moda por mucho que nos empeñemos en que pasen, se seguirán escuchando. Son bálsamos para la vida”, sostiene.

El director titular de la Orquesta Nacional de Costa Rica y también de la Orquesta Sinfónica del Vallès en Barcelona se declara convencido de la necesidad de atraer nuevos públicos a la música clásica. “Hace falta mucha pedagogía”, comenta.

Ensayo con la Orquesta Joven de Costa Rica / El Correo

“La música ayuda a superar un cáncer”

De Costa Rica proceden los 80 músicos que conforman la orquesta que, tras los conciertos de Madrid y Sevilla, continuarán una gira por España. El director asegura que su talento va a sorprender. “Costa Rica no está situada en el mapa y es el momento de empezar a situarla porque hay grandísimos talentos en ese país”, afirma orgulloso.

Salado no concibe una orquesta sin compromiso social. “No. Es imposible -contesta rotundo-. Debería ser anticonstitucional. Es verdad que hay muchas orquestas que están trabajando mucho eso, pero creo que hay que ser todavía más, debería haber mucho compromiso social, destinarse mucha más energía a acercarse a otros lugares en todos los estratos. Una orquesta sinfónica debería dedicar mucho más tiempo a otro tipo de proyectos que se acerquen a todos los estratos de la sociedad. Hace falta otro tipo de compromiso, más compromiso social de las orquestas, y desde dentro se ve como algo menor”, comenta.

Desde hace dos años y medio el maestro lucha contra un linfoma al que se ha adaptado, aunque condiciona ya toda su vida a fuerza de tratamientos periódicos severos y de más trabajo. Porque la música -sostiene Salado-, también ayuda a superar un cáncer. “Sí, absolutamente sí. Categóricamente sí. Y mayúsculamente sí. La música ayuda a cosas que no somos capaces ni de entender. Genera una oxitocina, una endorfina, en el desarrollo de un proceso hormonal que nos hace levantarnos de la silla y olvidar la enfermedad y nos hacen agarrar energía cuando no la tenemos. Y esa energía se mantiene como si fuera un buen poso durante tiempo después del concierto. Luego vuelves a bajar, pero te eleva, te genera adrenalina y te hace olvidarte de muchas cosas. Entonces para mí, junto a mi madre, ha sido mi gran medicina”.

Andrés Salado / El Correo

Embajador de Ayuda en Acción

En su condición de embajador global de Ayuda en Acción, el músico madrileño ha visitado en distintas ocasiones los proyectos puestos en marcha por la organización para mitigar el impacto de la DANA en la infancia y juventud más vulnerable de las poblaciones más afectadas. Y agota el repertorio de elogios hacia la organización internacional. “He aprendido que hay gente en la vida que todavía merece la pena, que trabaja con una vocación enorme hacia los demás, que escucha, que abre los ojos. En Ayuda en Acción son ángeles, gente que dedica todo su esfuerzo, su vida y su profesión, a estar con los demás. Me sorprende su implicación, no miran la hora para terminar”, explica.

Las entradas para los Conciertos Solidarios por los jóvenes afectados por la DANA, del 9 de noviembre en el Teatro de la Maestranza y del día 8 en el Auditorio Nacional de Madrid, se pueden adquirir a través de la web de Ayuda en Acción o de Ticketmaster a partir de 9 euros. Y la fila 0 para donativos a través de la cuenta solidaria ES50 2100 5731 7702 0037 2187.