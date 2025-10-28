Hilton ya tiene luz verde para la construcción de su nuevo hotel de lujo en Viapol y estará acabado en 2027

El nuevo hotel de Hilton en Sevilla será una realidad a finales de 2027. Según pudo saber El Correo de Andalucía, Grupo Insur ha estado terminando la demolición de las antiguas oficinas de Endesa en la zona de Viapol, del distrito Nervión, paso previo a la edificación de este establecimiento de lujo. Y precisamente este martes, en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, se aprueba conceder licencia para su construcción, tanto del hotel de lujo como de sus plazas de aparcamiento.

Concretamente, estará ubicado en el número 2 de la avenida Diego Martínez Barrios, esquina con Avión Cuatro Vientos. El cálculo de Insur es que la construcción del establecimiento de Hilton se pueda llevar a cabo en 24 meses, uniéndose así al que ya tiene esta cadena en Torneo Parque Empresarial.

Esta licencia de Urbanismo contempla una primera fase en la que se construyan los 12 niveles del edificio, tanto la planta baja y las 10 plantas de piso sobre rasante como una planta bajo rasante. El proyecto incluye una piscina que está prevista para la segunda fase. Según explican fuentes municipales a este periódico, es el primer hotel que se ha hecho con informe de entidad urbanística certificadora desde la entrada en vigor de la nueva OROA. Ha salido adelante en ocho días desde que entró en el registro de la Gerencia.

Actualmente, en la superficie en la que se levantará el nuevo hotel, había un edificio de 3.255 metros cuadrados construido en 1989. La planta baja había tenido hasta unos meses uso comercial. En la primera altura se encontraban los despachos y salas de reuniones de la dirección provincial de Endesa y del personal técnico, mientras que la planta segunda estaba ocupada por una zona de trabajo para personal administrativo. En el sótano se ubicaban doce plazas de aparcamiento, instalaciones del edificio, sala de reuniones, cafetería y archivos. En la parcela había también una subestación eléctrica adyacente y un espacio libre, que se utilizaba como parking.

Los futuros hoteles que abrirán en Sevilla

Hace una semana, la Gerencia de Urbanismo ya dio luz verde a la construcción de un nuevo hotel en Palmete, muy cerca de Sevilla Este, que la cadena sevillana AZZ Hoteles abrirá en 2026. Será un hotel de cuatro estrellas con plazas de aparcamientos y estará ubicado en el número 1 de la avenida Via Apia, justo al lado de la A-92 y de la avenida del Deporte. Como ya explicó su consejero delegado, Nicolás Álvarez, a este periódico, tendrá unas 250 habitaciones, mientras que en 2027 se abrirá el siguiente, de 80 habitaciones en las inmediaciones de Santa Justa.

Este nuevo hotel en Palmete se sumará a la oferta de establecimientos de lujo de Sevilla, que ronda ya el centenar. Según el informe mensual de agosto de Sevilla City Office, Sevilla contaba con 72 establecimientos de cuatro estrellas, siete de cinco y otros siete de 5 Gran Lujo. Y más recientemente se ha sumado a la planta hotelera de la capital hispalense el Cristine Bedfor Guest Houses Sevilla, ubicado en la céntrica Amor de Diosy que tiene categoría cuatro estrellas.

Las últimas confirmaciones en la capital hispalense han sido también el Four Seasons que se ubicará en la Plaza Nueva (en lo que era el edificio Generali) o el que se está levantando en el complejo Vera Sevilla y diseñado por Carlos Ferrater, dentro de la recuperación de la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios.

También están proyectados el ubicado en la Avenida de la Constitución frente a la Catedral, en un edificio regionalista, formado por tres casas diseñadas Aníbal González y José Espiau a principios del siglo XX, que será gestionado por Serras Hotel Collection en lo que supone el aterrizaje de la gestora hotelera en Andalucía. Por su parte, la operadora de hoteles byKaizen, perteneciente al grupo Hoteles Kaizen, por su parte, ha iniciado oficialmente sus operaciones con la gestión del futuro hotel Felipe V, un cinco Estrellas Gran Lujo en la calle Betis de Sevilla cuya apertura está prevista para el próximo 2026.

A ellos se suma, entre otros, el histórico edificio que en su día fue sede de Telefónica, justo enfrente del Ayuntamiento de Sevilla, que cuenta con cinco plantas más ático y sótano, y que está adecuando su uso a un hotel de cuatro estrellas. El establecimiento tendrá un total de 43 habitaciones, con dos ascensores. También en el entorno de la Plaza del Duque están previstos nuevos establecimientos hoteleros, como el que ocupará lo que en su día fue la comisaría de La Gavidia. Será la cadena americana Hyatt Hotels Corporation la que abrirá el Thompson Sevilla, su primer hotel en la ciudad. Será un establecimiento de 101 habitaciones, con una fecha de apertura prevista en 2026. Además, la cadena Sercotel operará el hotel que se establecerá en el edificio de los sindicatos de ubicado en la esquina con la calle Trajano.