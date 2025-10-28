Nuevos cortes de tráfico en Pagés del Corro: arranca la segunda fase de las obras el 3 de noviembre

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa pública Emasesa, iniciará el próximo 3 de noviembre la segunda fase de las obras en la calle Pagés del Corro, dentro del amplio proyecto de renovación de redes de abastecimiento, saneamiento y baldeo que también incluye las calles Victoria y Luca de Tena. Esta actuación, destinada a mejorar el servicio hidráulico y la eficiencia del sistema urbano, permitirá aumentar la capacidad de recogida de aguas pluviales, optimizar la red de saneamiento y reforzar la presión y caudal de abastecimiento, además de incorporar una moderna red de baldeo.

El delegado del Distrito Triana, Manuel Alés, y técnicos de Emasesa y la Gerencia Municipal de Urbanismo se reunieron con más de 200 vecinos y comerciantes del entorno para informar de los avances de estos trabajos que suponen una inversión de más de 7,7 millones de euros.

Reunión informativa con vecinos y comerciantes

Esta reunión se celebró ayer, lunes 27 de octubre, a la que acudieron vecinos, comerciantes y asociaciones del barrio de Triana, que superó el centenar de asistentes. En el encuentro participaron técnicos de la empresa pública de aguas, entre ellos el jefe de División de Infraestructuras, José Manuel Puerto, junto a responsables municipales, como el delegado municipal del Distrito Triana, Manuel Alés, el director general de Infraestructura, Arturo González; el director de Movilidad, Juan García, y el director del Distrito, Joaquín Saravia.

Reunión con los vecinos. / El Correo

Durante la sesión se detalló el desarrollo de la segunda fase de las obras en la calle Pagés del Corro, así como las principales afecciones previstas, los desvíos de tráfico y la reorganización de los servicios municipales de transporte y recogida de residuos.

Como ha señalado Alés, “actualmente se está ejecutando la primera fase, que avanza según los plazos previstos, lo que ha permitido iniciar la segunda fase conforme a la programación inicial. Esta segunda fase, con una duración estimada de ocho meses, abarcará el tramo comprendido entre la calle Farmacéutico Murillo Herrera y la calle Victoria. Durante este periodo se modificará el sentido del tráfico y se restringirá el acceso, que quedará reservado exclusivamente para residentes”.

Plan de ejecución y cortes de tráfico

La ejecución de esta fase coincidirá con el desarrollo de la primera, iniciada a finales de este verano y cuya finalización está prevista para finales de abril de 2026. Ambas fases se encuentran actualmente dentro del calendario previsto.

Para la ejecución de estas obras, que se han espaciado en cuatro fases, se requerirá el corte total del tráfico rodado en los tramos de las calles afectadas, por lo que se desviará y regulará la fluidez del tránsito de vehículos y se instalará el vallado y la señalización correspondiente, así como accesos provisionales en caso de ser necesario. Así mismo el tráfico peatonal se verá afectado parcialmente para lo cual se vallará la zona y se instalarán pasarelas de acceso a las entradas de las viviendas y comercios.

Estas obras que, en su conjunto, cuentan con una inversión de 7.779.376 euros, se ejecutan en coordinación con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y supondrán también la renovación de la pavimentación y la construcción de acerados más anchos, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de accesibilidad urbana.

Reordenación urbana y movilidad en Triana

Los trabajos que Emasesa está realizando en estas calles de Triana también redistribuirán aparcamientos y alcorques, y se potenciará el arbolado urbano. Los anchos de calzada permitirán el doble sentido de circulación, y en determinadas zonas para sentido único. Los aparcamientos serán en línea y el resto hasta fachada se dejará a los acerados, que ganarán espacio para el peatón.

La tercera fase tendrá lugar desde la calle Victoria hasta la calle Evangelista y tendrá un plazo de ejecución estimado de tres meses. Y la cuarta y última fase se extenderá desde la calle Evangelista hasta la calle San Jacinto con una duración aproximada de seis meses.

Plan de movilidad: Avance de las obras en Pagés del Corro

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Movilidad y en coordinación con la Delegación de Urbanismo, informa también que el próximo 8 de noviembre se amplía el corte total de la calle Pagés del Corro al tramo comprendido entre calle Farmacéutico Murillo y calle Victoria, dentro de las actuaciones previstas en el plan de reurbanización de Triana.

La duración estimada de esta nueva fase de las obras es de ocho meses, y no afectará a la intersección con calle Victoria, que permanecerá abierta al tráfico.

Accesos y cambios en la circulación

Durante este periodo, varias calles quedarán en “fondo de saco”, manteniendo acceso provisional exclusivamente para residentes y garajes, en las siguientes vías:

Calle Farmacéutico Murillo Herrera , entre Luz Arriero y Pagés del Corro.

, entre Luz Arriero y Pagés del Corro. Calle Ardilla , entre Plaza de los Mártires y Pagés del Corro.

, entre Plaza de los Mártires y Pagés del Corro. Calle Rosario Vega , entre Fortaleza y Pagés del Corro.

, entre Fortaleza y Pagés del Corro. Calle Paraíso , entre Virgen de las Huertas y Pagés del Corro.

, entre Virgen de las Huertas y Pagés del Corro. Calle Génova , entre Gonzalo Segovia y Pagés del Corro.

, entre Gonzalo Segovia y Pagés del Corro. Calle Salado, entre Virgen de las Huertas y Pagés del Corro.

Asimismo, se mantiene el cambio de sentido implantado en las siguientes vías:

Calle Troya , tramo Rodrigo de Triana – Fortaleza.

, tramo Rodrigo de Triana – Fortaleza. Calle Fortaleza , tramo Troya – Gonzalo Segovia.

, tramo Troya – Gonzalo Segovia. Calle Virgen de las Huertas, tramo República Argentina – Paraíso.

Itinerarios alternativos y transporte público

Con el objetivo de facilitar la actividad comercial, se habilitan cuatro nuevas zonas de carga y descarga en ambas bandas del tramo de Pagés del Corro comprendido entre calle Victoria y calle Evangelista.

El tráfico con dirección a Plaza de Cuba deberá circular por el itinerario alternativo establecido a través de calle Evangelista – calle Esperanza de Triana – Avenida República Argentina.

En cuanto a los servicios públicos, TUSSAM y LIPASAM mantendrán las medidas y desvíos ya establecidos durante la Fase I de las obras.

Acceso a garajes y estacionamientos

Durante esta fase se garantizará el acceso a garajes y parkings privados a través de itinerarios específicos. Entre los principales:

Calle Salado : acceso a talleres y garajes desde calle Virgen de las Huertas .

: acceso a talleres y garajes desde calle . Calle Paraíso : acceso al área de descarga del supermercado Mercadona y a los parkings subterráneos desde Virgen de las Huertas .

: acceso al área de descarga del y a los desde . Calle Ardilla : acceso a varios parkings subterráneos desde calle Ardilla.

: acceso a varios desde calle Ardilla. Calle Génova y Gustavo Bacarisas : acceso a los garajes desde calle Génova .

y : acceso a los garajes desde calle . Calle Pagés del Corro: algunos accesos permanecerán anulados durante la ejecución de la Fase 1 y Fase 2, conforme al avance de la obra.

Por ello, Alés ha finalizado destacando que “los accesos anulados o restringidos estarán debidamente señalizados, y se informará puntualmente a residentes y usuarios de garajes afectados. El Ayuntamiento de Sevilla agradece la colaboración de vecinos, comerciantes y conductores durante el desarrollo de esta actuación, que permitirá mejorar la movilidad, accesibilidad y calidad urbana de una de las principales arterias de Triana”.