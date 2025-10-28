Sevilla cierra los parques y el cementerio y no se descartan tornados en la Campiña el miércoles

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado del cierre de todos los parques y del Cementerio Municipal este miércoles 29 de noviembre debido al temporal que golpeará la capital. Hay activas alertas de nivel naranja en la capital hispalense por lluvias, vientos y tormentas desde las 00.00 horas hasta las 21.00 horas, según informa Aemet.

El cierre ha sido acordado por el consistorio sevillano debido a la previsión de lluvias y vientos de hasta 70 kilómetros por hora en la ciudad el miércoles. Insisten igualmente a la ciudadanía en seguir las indicaciones ofrecidas por los canales oficiales, además de consultar el estado de las carreteras antes de iniciar desplazamientos, extremando la precaución.

No se descartan tornados

La provincia de Sevilla estará en alerta al completo el miércoles hasta las 21.00 horas: la Sierra Sur (aviso amarillo por lluvias), con 15 litros de lluvia por metro cuadrado en una de hora; la Campiña sevillana (aviso naranja) con 30 litros en una hora y 70 litros en 12, y no se descarta la formación de tornados; y en la Sierra Norte (aviso naranja), con 30 litros de lluvia en una hora y hasta 80 litros en 12 horas, tampoco se descartan la aparición de tornados, según informa Aemet.

El 112 recomienda evitar los desplazamientos por carretera ante los avisos naranja por lluvia

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, recomienda a la población extremar la precaución y evitar los desplazamientos innecesarios ante el aviso naranja que se ha activado para este martes y miércoles, a partir de las 20.00 horas, en toda la provincia de Huelva. El nivel naranja seguirá mañana miércoles en Huelva, fecha en la que también se ha activado para Sevilla hasta las 21.00 horas. Según fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

La Junta de Andalucía, mantiene activado desde el martes, a las 09.28 horas, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, en fase de preemergencia, situación operativa 0, por las lluvias registradas durante la mañana del lunes y ante las previsiones y predicciones disponibles para la semana.

Avisos meteorológicos el miércoles en Andalucía

El miércoles día 29, está activo, durante toda la jornada, el aviso naranja por lluvias en todas las comarcas de la provincia de Huelva y en la Campiña y la Sierra Norte de Sevilla por precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

La Aemet, además, activa para el miércoles los avisos amarillos por lluvias y tormentas en toda la provincia de Cádiz, en Córdoba (Campiña, Sierra y Pedroches), en Málaga (Sol y Guadalhorce, Ronda y Axarquía) y en Granada (Costa, Nevada y Alpujarras), hasta las 00.00 horas del jueves 30.

Además, la jornada del miércoles también estará marcada por el viento, por lo que se activa el aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h en las provincias de Cádiz y Huelva al completo y en Sevilla (Campiña y Sierra Norte). Por otra parte, también estará vigente el nivel amarillo por fenómenos costeros en el Estrecho y el Litoral (Cádiz) y en Huelva (Litoral).

Recomendaciones a la población

Ante los avisos de lluvia y tormentas, el 1-1-2 recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua. En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.

En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes.

En cuanto al viento, los días de fuertes rachas el 112 recomienda cerrar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (macetas, toldos, tendederos, sillas,...) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

En la vía pública, no debemos protegernos del viento junto a muros o tapias, y nos alejaremos de cornisas o árboles que puedan desprenderse. Se deben extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado.

Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro del vehículo, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder refugiarnos. Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año. Toda la información de consejos y pautas de autoprotección se pueden consultar en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es/).