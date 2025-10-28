Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla muestra su apoyo a Sandra y el rechazo al bullying: "No te olvidamos, hay responsables"

Los estudiantes han salido a la calle para pedir justicia tras la muerte de la joven, supuesta víctima de acoso escolar

Los estudiantes han salido a la calle a protestar contra el bullying y pedir justicia después del suicidio de Sandra Peña, el pasado 14 de octubre, que ha conmocionado a Sevilla y a la opinión pública. La manifestación, que ha tenido lugar en Plaza Nueva, ha concentrado a cientos de participantes, entre ellos, la familia de la joven.

Los manifestantes han pedido "justicia para Sandra" y concienciación contra el suicidio. Además, han solicitado que se le retire el concierto al Irlandesas Loreto, centro en el que la menor sufría bullying y que está siendo investigado por la no aplicación de los protocolos en caso de acoso escolar. "Basta de subvenciones a colegios privados", rezaban algunas pancartas.

Este miércoles, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga y una movilización en toda España para luchar contra el acoso escolar y exigir mayor inversión en la educación pública para la atención de la salud mental del alumnado.

