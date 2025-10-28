Elecciones en el Rectorado
Estas son las fechas de las elecciones a Rector en la Universidad de Sevilla: ¿puede haber segunda vuelta?
La jornada electoral se celebrará el próximo jueves 30, en horario de 9 a 20.00 horas, y si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidamente emitidos, se celebrará una segunda vuelta el próximo 10 de noviembre
Quedan horas para que culmine la otra campaña electoral que se libra en Sevilla: la de los candidatos a rector en la Universidad de Sevilla. La jornada de votación está fijada para el próximo jueves 30 de octubre. En caso de que ninguna de las candidaturas supere el 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta el lunes 10 de noviembre.
Los siete candidatos son José Luis Gutiérrez, catedrático de cirugía oral y maxilofacial, decano de Odontología y una candidatura desde fuera del actual equipo rectoral; Alfonso Castro, catedrático de Derecho Romano, ex-decano de Derecho; Carmen Vargas, catedrática de Microbiología, ex vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización; Ana López, catedrática de Psicología, ex vicerrectora de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación; Manuel Felipe Rosa, catedrático de Ingeniería, ex vicerrector de Transferencia del Conocimiento; Ángeles Gallego, catedrática de Administración de Empresas y Marketing y Pastora Moreno, catedrática de Periodismo.
Voto anticipado
El pasado 7 de octubre fue la fecha en que se realizó la proclamación definitiva de las candidaturas que concurrirán a estos comicios. Al día siguiente, el miércoles 8, dio comienzo la campaña electoral, que finalizará el 29 de octubre. En paralelo, desde el 9 al 29 de octubre, la comunidad universitaria está pudiendo emitir su voto de forma anticipada. En este periodo, las papeletas se depositarán en la Secretaría General o en las secretarías de cada una de las escuelas y facultades de la Universidad de Sevilla.
El jueves 30 de octubre es el día fijado para la primera votación, que se desarrollará en horario de 9 a 20 horas con mesas electorales en cada uno de los centros de la Hispalense. Si en esa jornada hay una candidatura que logre el apoyo de más de la mitad de los votos válidamente emitidos, una vez aplicadas las ponderaciones, se proclamará de forma provisional al rector o rectora electo o electa. En caso contrario, se celebrará una segunda votación entre las dos candidaturas más votadas en la primera vuelta. De ser así, el calendario electoral fija los días 6 y 7 de noviembre tanto para el desarrollo de la campaña electoral como para el voto anticipado.
El lunes 10 de noviembre se celebrará la segunda votación, también en horario de 9 a 20 horas, y en esa misma jornada se conocerán los resultados provisionales. En esta segunda vuelta será proclamada la candidatura que obtenga la mayoría simple de votos, atendiendo a las mismas ponderaciones. Y el viernes 14 de noviembre se procederá a la proclamación definitiva del rector o rectora a electo y se comunicará el resultado a la Junta de Andalucía.
- Así es la joya arquitectónica de Sevilla que fue diseñada por el arquitecto de la Mezquita de Casablanca: se puede visitar gratis
- Vuelven las lluvias a Sevilla este domingo: avisos amarillos en tres provincias de Andalucía
- Sevilla estrenará su nueva pasarela Princesa Leonor en diciembre de 2026: comenzará a fabricarse en enero
- Sevilla completa la rehabilitación de uno de sus principales conventos: el futuro Espacio Santa Clara estará en 2029
- Las lluvias dejan una docena de incidencias en la provincia de Sevilla en la tarde de este domingo
- Sevilla se convierte en la ciudad más feliz de toda Europa: 'Los residentes encuentran alegría en lo cotidiano
- La línea 3 de metro que pudo ser: por la avenida Manuel Siurot, en La Palmera en superficie o Bellavista bajo tierra
- La exclusión del Metro da otro golpe al barrio de Cortijo del Cuarto: el estudio de la línea 3 lo compensa con un bus