Estas son las fechas de las elecciones a Rector en la Universidad de Sevilla: ¿puede haber segunda vuelta?

Quedan horas para que culmine la otra campaña electoral que se libra en Sevilla: la de los candidatos a rector en la Universidad de Sevilla. La jornada de votación está fijada para el próximo jueves 30 de octubre. En caso de que ninguna de las candidaturas supere el 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta el lunes 10 de noviembre.

Los siete candidatos son José Luis Gutiérrez, catedrático de cirugía oral y maxilofacial, decano de Odontología y una candidatura desde fuera del actual equipo rectoral; Alfonso Castro, catedrático de Derecho Romano, ex-decano de Derecho; Carmen Vargas, catedrática de Microbiología, ex vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización; Ana López, catedrática de Psicología, ex vicerrectora de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación; Manuel Felipe Rosa, catedrático de Ingeniería, ex vicerrector de Transferencia del Conocimiento; Ángeles Gallego, catedrática de Administración de Empresas y Marketing y Pastora Moreno, catedrática de Periodismo.

Voto anticipado

El pasado 7 de octubre fue la fecha en que se realizó la proclamación definitiva de las candidaturas que concurrirán a estos comicios. Al día siguiente, el miércoles 8, dio comienzo la campaña electoral, que finalizará el 29 de octubre. En paralelo, desde el 9 al 29 de octubre, la comunidad universitaria está pudiendo emitir su voto de forma anticipada. En este periodo, las papeletas se depositarán en la Secretaría General o en las secretarías de cada una de las escuelas y facultades de la Universidad de Sevilla.

El jueves 30 de octubre es el día fijado para la primera votación, que se desarrollará en horario de 9 a 20 horas con mesas electorales en cada uno de los centros de la Hispalense. Si en esa jornada hay una candidatura que logre el apoyo de más de la mitad de los votos válidamente emitidos, una vez aplicadas las ponderaciones, se proclamará de forma provisional al rector o rectora electo o electa. En caso contrario, se celebrará una segunda votación entre las dos candidaturas más votadas en la primera vuelta. De ser así, el calendario electoral fija los días 6 y 7 de noviembre tanto para el desarrollo de la campaña electoral como para el voto anticipado.

El lunes 10 de noviembre se celebrará la segunda votación, también en horario de 9 a 20 horas, y en esa misma jornada se conocerán los resultados provisionales. En esta segunda vuelta será proclamada la candidatura que obtenga la mayoría simple de votos, atendiendo a las mismas ponderaciones. Y el viernes 14 de noviembre se procederá a la proclamación definitiva del rector o rectora a electo y se comunicará el resultado a la Junta de Andalucía.