Los veladores ilegales de la Cuesta del Rosario, en el punto de mira de Urbanismo tras su remodelación

Lavado de cara para la Cuesta del Rosario, unas de las arterias del Casco Antiguo de Sevilla. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para mejorar la imagen de esta vía y su plaza con una doble actuación. La que compete a la calzada y acerado finalizó hace dos semanas, con su reapertura al tráfico. Pero los veladores ilegales que operan en la Plaza de la Pescadería están en el punto de mira de los técnicos de Urbanismo, que en dos semanas consecutivas vienen advirtiendo de que se están saltando la norma. Este martes, en la reunión de la Comisión Ejecutiva, se ordena la suspensión de uso y retirada de mesas en dos establecimientos más.

Concretamente, el Gobierno de José Luis Sanz ha requerido la inmediata suspensión del uso y retirada de la instalación de veladores que no se ajustan a la licencia de veladores concedida, es decir, que colocan más mesas y sillas de las que se les permite. Esta vez los bares afectados se ubican en los números 13 y 15 de esta plaza.

La semana pasada, la Gerencia de Urbanismo ya ordenó a los establecimientos ubicados en los números 7 y 8 de la Cuesta del Rosario que retiren y no instalen más estos veladores ilegales por el mismo motivo, por excederse de la licencia concedida. Por lo tanto, cuatro de casi una decena que hay en esta vía han aparecido en la lista negra del Consistorio en los últimos siete días.

Turistas circulan en bici por la renovada Cuesta del Rosario / Rafa Aranda

Acabar con los veladores de más que están ocupando esta plaza de la Cuesta del Rosario dejaría más espacio libre en una zona que ya ha experimentado una renovación integral en los últimos meses, culminada el pasado 14 de octubre. Tras una inversión de 155.000 euros, durante tres meses que empezaron a contar desde julio se han venido desarrollando trabajos que han convertido esta vía en plataforma única, con adoquín de Gerena, gracias un proceso de repavimentación y mejora de infraestructuras.

Esta actuación ha afectado al tramo comprendido entre la calle Francos y la calle Ángel María Camacho, en el que se ha repuesto el acerado en el lado de los números pares, con losas de granito de 35x35 centímetros, para mejorar tanto la accesibilidad como la estética de esta vía del Casco Histórico. Además, para transformar la vía en plataforma única, se ha demolido el pavimento actual y se ha recuperado el adoquín de Gerena, eliminando el actual tramo de aglomerado asfáltico. Los pasos de peatones se han ejecutado con piedra caliza blanca de 10x10x10 centímetros, al igual que los instalados en la calle Zaragoza, contribuyendo así a una mayor integración estética con el entorno patrimonial. En paralelo, Emasesa ha rehabilitado el colector de saneamiento mediante una manga estructural de fibras y resina epoxi y ha acondicionado todas las acometidas de saneamiento que dan servicio a las viviendas del tramo afectado.

Veladores ilegales detectados en la Alameda

En la misma Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de este martes las sanciones y órdenes de retirada de veladores afectan a una decena de establecimientos de diferentes distritos de la capital, aunque varios se concentran en la Alameda de Hércules, zona que aparece recurrentemente en estas advertencias del Ayuntamiento. En concreto, se ha ordenado la suspensión y retirada de uso de mesas de un café bar ubicado en el número 70 por no ajustarse a la licencia de veladores concedida. También se les multa con 600 euros por incumplir órdenes de noviembre de 2024 a dos locales ubicados en los números 73 y 97.

Se aprueba la retirada de veladores ilegales en los números 2 y 6 de la calle Juan de Mata Carriazo, en el número 5 de la avenida de la Buhaira y en el número 43 de la avenida de Reina Mercedes. Y se les multa también con 600 euros a los establecimientos ubicados en el número 14 de la avenida de la Buhaira, en el número 28 de la calle Marqués de Paradas, en el número 98 de la calle Pagés del Corro y en el número 24 de la calle Mateos Gago.

Más de 150 veladores retirados este verano

A falta de que finalice octubre, como ya informó El Correo de Andalucía, desde junio hasta septiembre incluidos el Gobierno de Sanz ha ordenado la retirada de hasta 151 mesas colocadas de manera ilegal. En los últimos cuatro meses, los inspectores de la Gerencia de Urbanismo ha realizado un total de 473 inspecciones a lo largo de la capital, en los diferentes distritos, con especial incidencia en zonas conflictivas como la Plaza de la Alfalfa. Tras estas inspecciones, se ha hecho levantamiento de acta para la tramitación de las actuaciones disciplinarias correspondientes, y el balance ha sido más de 150 elementos retirados que no se ajustan a la licencia concedida y una veintena de multas coercitivas por incumplimientos de órdenes de retirada previas.

Por meses, en junio se realizaron 131 inspecciones, dando lugar a 51 órdenes de retirada de elementos no ajustados a licencia y cinco multas coercitivas. En julio fueron 153 los bares inspeccionados, con 42 órdenes de retirada de elementos y 12 multas coercitivas impuestas por Urbanismo. Agosto, en pleno verano, fue el mes de menos inspecciones, con 69, y además no se celebró reunión de la Comisión Ejecutiva. Igualmente, se comunicaron nueve órdenes de retirada de elementos, adoptadas por decreto.

Y el pasado mes de septiembre el Gobierno Local continuó con las inspecciones, llevándolas a cabo en 120 locales. En total, se han emitido 49 órdenes de retirada de elementos y se han impuesto tres multas coercitivas.

Los bares y restaurantes de Sevilla disponen de tres años para adaptarse a la nueva normativa de veladores aprobada en marzo, pero ya con la que está vigente ahora mismo son cientos los locales que se saltan la ley, ya sea colocando mesas en sus terrazas sin licencia, excediéndose de la que tienen concedida, e incluso incumpliendo órdenes de retirada. Cada semana, en las reuniones de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, se aprueban multas y comunicaciones para quitar veladores que alcanzan la decena de negocios afectados y más de un centenar mensualmente.