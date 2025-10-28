Sevilla
Zatu, de SFDK, se une a la protesta por el acoso escolar: “Hay que actuar para que no sigamos perdiendo a nuestros menores"
El rapero ha estado presente en la manifestación por Sandra Peña y contra el acoso escolar en Sevilla
A.M
Cientos de personas se han concentrado este martes en Plaza Nueva, en Sevilla, para pedir justicia por Sandra Peña, la joven de 15 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras sufrir acoso escolar. La movilización, convocada por colectivos estudiantiles, ha reunido a estudiantes, familias y ciudadanos que han exigido "justicia para Sandra" y medidas efectivas contra el bullying.
Entre los asistentes ha destacado la presencia de Zatu, del grupo SFDK, que ha mostrado su apoyo a la familia y ha reclamado mayor concienciación. "Estamos aquí para apoyar a los estudiantes y para que se pueda denunciar y mediar en los colegios este tipo de cosas, y dejemos de perder a los menores tanto físicamente como mentalmente en casa", ha señalado el rapero sevillano, que se ha sumado a una marcha marcada por la emoción y la indignación.
Una manifestación multitudinaria por el caso de Sandra Peña
Los manifestantes han pedido la retirada del concierto al colegio Irlandesas Loreto, donde estudiaba la menor, y que está siendo investigado por no aplicar los protocolos de acoso escolar. Algunas pancartas denunciaban el modelo educativo actual con mensajes como “Basta de subvenciones a colegios privados”.
El caso ha conmocionado a Sevilla y ha provocado una oleada de protestas en toda España. Este miércoles, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general para exigir mayor inversión en salud mental y educación pública. El suicidio de Sandra Peña ha destapado un #MeToo del bullying, que busca romper el silencio y exigir responsabilidades.
