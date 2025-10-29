La lluvia vuelve a poner en alerta a Sevilla con balsas de agua y retenciones

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han dejado importantes acumulados de agua en la provincia de Sevilla, según los datos del pluviómetro de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

En Isla Mayor se han recogido 68 litros por metro cuadrado, mientras que en Sevilla capital se han registrado 38 litros y en El Viso del Alcor, 43 litros.

Las precipitaciones han provocado diversas incidencias en la movilidad y el tráfico, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

En la capital, el Ayuntamiento de Sevilla ha ordenado el cierre de los parques públicos por motivos de seguridad ante la acumulación de agua y el riesgo de caída de ramas.

Asimismo, se han producido atascos a la salida de Sevilla Este por la avenida de la Ciencia, y retenciones en la entrada a la capital por la A-49.

También se han detectado balsas de agua en la A-92, a la altura de Leroy Merlin en sentido Alcalá de Guadaíra, y acumulaciones en varias zonas bajas de Dos Hermanas, lo que ha requerido la intervención de los servicios municipales para facilitar el tránsito y evitar incidentes.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 80 litros en 12 horas, además de rachas de viento de hasta 70 km/h. El aviso naranja estará activo en todas las comarcas de Huelva y en la Campiña y Sierra Norte de Sevilla, mientras que otras provincias andaluzas —Cádiz, Córdoba, Málaga y Granada— se encuentran en aviso amarillo por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

Recomendaciones a la población El 112 Andalucía recuerda la importancia de seguir medidas básicas de autoprotección: Evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, informarse previamente del estado de las vías y seguir las indicaciones de los paneles informativos y de los agentes de la autoridad.

por carretera. Si es imprescindible viajar, informarse previamente del estado de las vías y seguir las indicaciones de los paneles informativos y de los agentes de la autoridad. Reducir la velocidad al conducir bajo lluvia , aumentar la distancia de seguridad y no atravesar zonas inundadas o con balsas de agua.

, aumentar la distancia de seguridad y no atravesar zonas inundadas o con balsas de agua. Si se cruza una zona anegada, probar los frenos con suavidad al salir del área afectada.

al salir del área afectada. Si el agua alcanza el eje de las ruedas, abandonar el vehículo inmediatamente y buscar un lugar seguro.

y buscar un lugar seguro. No acampar ni estacionar junto a cauces de ríos , incluso aunque estén secos, por riesgo de crecidas súbitas.

, incluso aunque estén secos, por riesgo de crecidas súbitas. En el campo, durante tormentas, alejarse de árboles, piedras solitarias y objetos metálicos que puedan atraer rayos.

que puedan atraer rayos. En zonas costeras, evitar los paseos marítimos, rompeolas y miradores durante el temporal.

durante el temporal. En casa, ante riesgo de inundación, subir a las plantas altas y evitar sótanos y garajes.

y evitar sótanos y garajes. Ante fuertes vientos, cerrar puertas y ventanas y retirar objetos sueltos (macetas, toldos, sillas o tendederos) que puedan caer a la calle.

y (macetas, toldos, sillas o tendederos) que puedan caer a la calle. En la vía pública, mantenerse alejado de árboles, muros o cornisas inestables y extremar precauciones cerca de edificios en construcción o deteriorados.

y extremar precauciones cerca de edificios en construcción o deteriorados. Si el viento sorprende en carretera, detener el vehículo y refugiarse en un lugar seguro, nunca permanecer dentro del coche en zonas expuestas.

La Junta de Andalucía mantiene activado desde el lunes el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en fase de preemergencia, lo que implica el seguimiento continuo de las previsiones meteorológicas y la coordinación de los servicios de protección civil.

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, se debe llamar al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día.