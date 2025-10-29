Cancelada la inauguración del Salón del Motor en Sevilla por "incidencias técnicas" causadas por la lluvia en Fibes

La organización del Salón del Motor de Sevilla 2025 ha informado de la cancelación de la jornada inaugural debido a "incidencias técnicas" en Fibes causadas por las intensas lluvias registradas en la capital hispalense. De esta manera, el inicio de la cumbre del automóvil se producirá como muy pronto este jueves.

A través de un comunicado, la organización ha explicado que esto surge a raíz de "incidencias técnicas sobrevenidas como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas horas". Igualmente, "desde primera hora de la mañana, tanto el equipo organizador como FIBES están trabajando intensamente para restablecer la situación lo antes posible, con el objetivo de que la actividad pueda retomarse con normalidad a partir de mañana jueves".

Según ha podido confirmar El Correo de Andalucía, hay pabellones en los que existen problemas eléctricos y la falta de luz "impide" trabajar con normalidad a los expositores. Hay zonas donde no hay internet y no se pueden colocar los ordenadores, por lo que es imposible ofrecer a los clientes un buen servicio hasta que no se solventen los problemas.

De esta manera, los organizadores del Salón del Motor han mostrado su lamento más profundo por "los inconvenientes ocasionados y pedimos disculpas a todos los visitantes que habían adquirido su entrada para el día de hoy, quienes no han podido acceder al recinto por causas ajenas a la organización".

Temporal en Sevilla / Jorge Jiménez

"Es importante destacar que esta decisión se ha tomado atendiendo a las alertas meteorológicas activadas por fuertes lluvias, priorizando la seguridad de expositores, visitantes y personal técnico", explica el comunicado emitido por la organización.

Cabe destacar que todos aquellos que hubieran adquirido una entrada para hoy podrán usarla en los próximos días. El Salón del Motor, si se consiguen arreglar las incidencias técnicas, abrirá sus puertas entre mañana 30 de octubre y el próximo sábado 2 de noviembre. En caso de no poder acudir, también se podrá solicitar la devolución del importe a través de la web del Salón del Motor de Sevilla, en la que se habilitará un apartado específico para ello.

La organización agradece "la comprensión y el apoyo de todos los asistentes, expositores y colaboradores". Asimismo confían en poder ofrecer a los visitantes "una experiencia completa y satisfactoria a partir de mañana", una vez que se hayan solventado las incidencias causadas por las inclemencias meteorológicas.