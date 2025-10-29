Sucesos
Dos carriles cortados en la Ronda del Tamarguillo tras la caída de un árbol por la lluvia
El Ayuntamiento ha activado el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia ante los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología
El temporal en Andalucía, en directo
La caída de un árbol sobre la Ronda del Tamarguillo, en Sevilla, coincidiendo con las fuertes lluvias que se registran desde primeras horas de este miércoles, ha afectado a dos carriles de la calzada y, por ende, a la circulación.
Este incidente ha motivado que se estén produciendo desvíos de tráfico en dicha vía, en sentido avenida de la Paz, según informa el Ayuntamiento en sus redes sociales a través de Emergencias Sevilla.
La Policía Local, que interviene en el lugar en estos momentos, ha pedido extremar las precauciones al circular y seguir las indicaciones de los agentes, así como el uso en este caso concreto de itinerarios alternativos.
El Ayuntamiento ha activado el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia ante los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene un aviso naranja por lluvias hasta las 21,00 horas y un aviso amarillo por tormentas y fuertes vientos, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.
