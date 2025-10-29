Entregan fotocopias de papeletas en Odontología para el voto por anticipado en las elecciones a Rector

Controversia en las últimas horas de campaña de las elecciones a rector en la Universidad de Sevilla que se celebran este jueves, 30 de octubre. Según los acuerdos de la Junta Electoral General, suscritos en las sesiones del día 17 y 21 de octubre y a los que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, la incidiencia radica en las papeletas del voto por anticipado repartidas en la Facultad de Odontología, de la que es decano José Luis Gutiérrez, catedrático de cirugía oral y maxilofacial, y uno de los candidatos que, según distintas fuentes, es uno de los mejor posicionados en esta batalla electoral universitaria.

Desde el día 9, cuando se abrió el voto por adelantado para aquellos alumnos y personal que no pudiera hacerlo presencialmente este jueves, en Odontología se ha ejercido el derecho a voto con una mezcla de papeletas originales y fotocopias de papeletas sin validez previa. En concreto, según este escrito, estas irregularidades se habrían producido los días 9, 14, 15 y 16 de octubre.

Por segunda vez en su historia, las elecciones para elegir rector se van a desarrollar por sufragio universal, un imperativo de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario). De esta forma, podrán votar los estudiantes, personal docente y personal administrativo de una comunidad universitaria que supera las 80.000 personas (aunque no todos los votos tienen el mismo peso, ya que es ponderado. Los profesores tienen un peso del 60%, los alumnos de un 30% y el personal técnico de un 10%). En total, el censo electoral está formado por casi de 70 mil electores que cumplen los requisitos para poder emitir el voto. Para regir el futuro de la Universidad de Sevilla, que tiene un presupuesto de más de 634 millones de euros, se han presentado un récord de candidatos: hasta siete aspirantes compiten por suceder a Miguel Ángel Castro, rector de la Hispalense desde el año 2015

La Junta Electoral decidió al principio anular esos votos

¿Por qué se vota con papeletas que no son las que entrega la Junta Electoral? El día 16 de octubre de 2025 la administración de la Facultad de Odontología comunicó a la Junta Electoral que desde el 9 de octubre, fecha en la que empezó el voto por correo, la falta de papeletas oficiales provocó que se utilizasen fotocopias de las mismas para que los electores pudieran votar.

Según han confirmado a este periódico fuentes de la candidatura de José Luis Gutiérrez y expone explíctamente el documento de la Junta Electoral, fue la administradora de este centro tomó la decisión de fotocopiar estos documentos para dar respuesta a la demanda de voto partió de la propia administración del centro, organismo que custodia el voto por correo hasta el recuento.

El argumento de la administradora de la Facultad es que entendieron que "no había manipulación alguna". La administradora sostiene que el material que se suministra desde la propia Secretaría General (papeletas de votos y sobres tanto de colores, según el sector, como para la inscripción del votante y receptor del voto) "se nos ha quedado corto en todas las ocasiones en que lo hemos recibido, tanto al inicio del proceso como cuando hemos solicitado más material".

En este sentido, esta trabajadora de Odontología sostiene que "las solicitudes de material adicional han sido diarias, como pueden comprobarse en la propia Secretaría General. Al principio se solicitaba por teléfono y, posteriormente, recibimos la instrucción de comunicar la petición por correo electrónico". "En un momento de afluencia masiva y por la falta de papeletas que se produjo justo entonces, se llevó a cabo el fotocopiado de estas, entendiendo que no se hacía ninguna manipulación de la misma sino que se reproducía fielmente el formato y papeleta suministrada por la Secretaría General, según las directrices de la Junta Electoral General" de la Universidad de Sevilla.

José Luis Gutiérrez, decano de la Facultad de Odontología, con el equipo de su candidatura. / El Correo

Inicialmente, la Junta Electoral acordó el 17 de octubre declarar estos votos "no conformes a derecho", es decir, decidió anularlos porque las instrucciones establecían que las papeletas debían ser suministradas únicamente por la Secretaría General y no reproducidas por los centros.

La Junta Electoral informa en su escrito que "tampoco se tiene constancia de incidente igual o de que se haya ejercido el voto anticipado en mayor número de papeletas que las facilitadas por la Junta Electoral General en ningún otro Centro"

Por esa razón, consideraba en un principio que todavía "es posible constatar y en su caso fijar, conforme al sistema utilizado, las personas que habían votado con papeletas fotocopiadas, en lugar de papeletas originales facilitadas por la Junta Electoral General". Además, "dado el plazo existente", "es perfectamente posible garantizar aún el ejercicio del voto anticipado, sometiéndose a deliberación de la Junta Electoral la posibilidad de anular los votos de las personas que habían utilizado papeletas fotocopiadas, indicándoles a cada una de ellas la posibilidad de ejercer nuevamente su derecho y, salvaguardándose así el ejercicio del voto no sólo en igualdad de condiciones, sino en todo caso, respetando las instrucciones emitidas".

¿Por qué la Junta Electoral reconsidera su decisión?

Sin embargo, después de informar a Odontología de esta decisión, es la propia administradora del centro -la que decidió fotocopiar las papeletas- la que traslada a la Junta Electoral que le es imposible distinguir el voto emitido con papeleta oficial de la que no lo es. Es entonces cuando la Junta Electoral reconsidera su decisión de anulación general de este voto por correo.

En el escrito, consultado por este periódico, se expone que "la realización de fotocopias no se llevó a cabo en un momento puntual y concreto, sino en momentos indeterminados durante cuatro días, en los que, según informa la administradora, no hubo papeletas suficientes para la afluencia de votantes (a pesar de que, según los registros existentes, desde Secretaría General se enviaron en esos días 221 papeletas y los votos emitidos han sido 208), los sobres con los votos emitidos después de hacer las fotocopias de la papeleta oficial no están custodiados de forma independiente a aquellos que sí contienen papeleta oficial, y la fotocopia, según se informa también, reproduce completamente la papeleta oficial al ser esta de color blanco, por lo que, a simple vista no se distinguen. Resulta relevante que esta papeleta no oficial, fotocopiada, fue proporcionada a los electores por personal de la Secretaría del centro, lo que facilita que ante los mismos existiera una apariencia de oficialidad, por lo que cabe presumir la buena fe de los votantes, todo ello según la información proporcionada desde el centro, en la que no se aclara si a los votantes en cuestión se les advirtió de estas circunstancias, es decir que estaban llevando a cabo su voto anticipado con una papeleta no oficial".

De esta forma, la Junta Electoral decidió dar validez a los 208 votos anticipados emitidos con esas fotocopias, bajo la premisa de que los electores habían actuado de buena fe, y que ya no era posible distinguir de forma fiable qué papeletas fueron oficiales y cuáles fotocopias. "La nulidad acordada se extendería indebidamente sobre aquellos electores que en esos días ejercieron su legítimo derecho al voto anticipado e hicieron uso de la papeleta oficial", argumenta la Junta Electoral.

La Junta Electoral ha dado por buenos estos votos realizados con fotocopias y no con los aportados oficialmente porque ya no era posible distinguir de forma fiable qué papeletas fueron oficiales y cuáles copias

"No había diferencias, ni marcas de agua, ni de color"

A preguntas de este medio, fuentes de la candidatura de José Luis Gutiérrez explican que "la incidencia" partió de "la avalancha" del voto por anticipado que hubo en Odontología. Esta fuente indica que fue una decisión motu propio de administración del centro y que las papeletas oficiales no tienen ningún tipo de marca de agua ni color, es decir, es una cuartilla en blanco con letras en negro. "No había diferencias de gramaje ni ninguna otra diferencia", insiste esta fuente.

Fuentes del entorno de José Luis Gutiérrez explican que "repetir el voto, aparte de las dificultades que conllevaba, era muy dificil de ejecutar porque no se sabía cuál era la mangnitud del problemas" e insisten en que "el problema es la falta de papeletas enviadas a cada centro" y sugieren que, para la próxima votación, "la mejor manera de evitar estos problemas es mandar papeletas suficientes y distinguir las de cada candidato por colores".

Según fuentes de la candidatura de José Luis Gutiérrez, "la mejor manera de evitar estos problemas es mandar papeletas suficientes y distinguir las de cada candidato por colores"

A preguntas de este medio para ahondar más en las razones que han llevado a dar por buenas unos votos emitidos en un documento no oficial, fuentes de la Universidad de Sevilla trasladan que "la Junta Electoral no se quiere pronunciar más al respecto, lo único que hay es ese acuerdo que se ha publicado".

Cabe recurso por la vía contencioso-administrativa

La decisión de la Junta Electoral de validar esos votos tiene doble lectura: por un lado protege el derecho al voto de quienes actuaron de "buena fe" pero, por otro, abre interrogantes sobre la igualdad de condiciones entre facultades y la uniformidad del proceso electoral.

Según fuentes jurídicas consultadas por El Correo de Andalucía, cabe recurso de reposición potestativo frente al Acuerdo de la Junta Electoral General de la Universidad. Pero también puede acudirse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa por la vía especial del recurso por vulneración de derechos fundamentales (derecho de sufragio) y alteración del resultado electoral. Hay 10 días para hacerlo (la interposición vence el 3 de noviembre). Puede acompañarse de una petición de medida cautelar de suspensión del proceso electoral. La legitimación activa para recurrir la tendrían, entre otros posibles interesados, los candidatos perjudicados.

Las fechas de las elecciones en la Universidad de Sevilla

La jornada de votación está fijada para el próximo jueves 30 de octubre. En caso de que ninguna de las candidaturas supere el 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta el lunes 10 de noviembre. Los siete candidatos son, además de José Luis Gutiérrez, Alfonso Castro, catedrático de Derecho Romano, ex decano de Derecho; Carmen Vargas, catedrática de Microbiología, ex vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización; Ana López, catedrática de Psicología, ex vicerrectora de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación; Manuel Felipe Rosa, catedrático de Ingeniería, ex vicerrector de Transferencia del Conocimiento; Ángeles Gallego, catedrática de Administración de Empresas y Marketing y Pastora Moreno, catedrática de Periodismo.