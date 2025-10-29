El tiempo
El 112 Andalucía alerta de un bulo sobre la suspensión de clases
El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que no existe suspensión de clases en ningún centro educativo de la ciudad
El Ayuntamiento de Sevilla y el Equipo de Emergencias 112 Andalucía han confirmado que no existe suspensión de clases en ningún centro educativo de la ciudad.
A través de sus canales oficiales, @Ayto_Sevilla y @E112Andalucia han recordado a la ciudadanía la importancia de contrastar la información y consultar siempre fuentes oficiales antes de compartir mensajes no verificados.
“Si te llega un mensaje de este tipo, rompe la cadena de la desinformación”, han señalado las autoridades en redes sociales, insistiendo en que la #SeguridadCiudadana depende también de la responsabilidad individual al difundir contenidos.
