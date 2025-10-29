Un hombre herido en Carmona por la caída de una pared durante el temporal de lluvias

El fuerte temporal que ha azotado durante las últimas horas a la provincia de Sevilla ha dejado numerosas incidencias, calles anegadas y daños materiales, aunque solo se ha registrado una persona herida. El episodio de lluvias intensas y rachas de viento ha afectado especialmente al Aljarafe, la capital y la Campiña, según ha informado el servicio de emergencias 112.

El herido se ha producido en el municipio de Carmona, donde la caída de una pared en la calle Torrepalma alcanzó a un varón. Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atenderlo y evaluar los daños ocasionados en la zona. Además, la lluvia ha inundado una residencia de mayores en la calle Rosa del mismo municipio, aunque sin que se hayan registrado más afectados.

Otras incidencias

En otros puntos de la provincia, el temporal ha provocado la entrada de agua en varios edificios públicos, como el Centro de Atención Primaria de Pilas o un colegio de Educación Infantil y Primaria en Camas. También se han contabilizado decenas de avisos por la caída de ramas y árboles en distintos municipios del Aljarafe y en Sevilla capital, sin constancia de heridos.

La Junta de Andalucía mantiene activada la fase operativa 1 del Plan de Emergencias por Inundaciones, mientras continúan las precipitaciones y el aviso naranja por lluvias en toda la provincia. Las autoridades recomiendan prudencia y evitar desplazamientos innecesarios ante la posibilidad de nuevos incidentes durante la jornada.