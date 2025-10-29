El tiempo
Lluvias intensas en Sevilla: consulta el pronóstico hora a hora
Aviso naranja este miércoles por lluvia en Córdoba, Huelva y Sevilla y amarillo en el resto excepto Almería y Jaén
La AEMET ha activado para este miércoles avisos por lluvia de nivel naranja en Córdoba, Huelva y Sevilla, y amarillos en varias zonas de Cádiz, Granada y Málaga. Las tormentas mantendrán la alerta amarilla en todas las provincias afectadas por la lluvia, excepto Córdoba. Además, el oleaje y el viento activarán avisos amarillos en Cádiz y Huelva, mientras que Sevilla también se verá afectada por las rachas de viento.
Ya en Sevilla, la lluvia activará la alerta naranja, manteniéndose hasta las 21:00 horas de este miércoles en la Sierra Norte y la campiña. Se prevén acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, alcanzando 80 l/m2 en la Sierra Norte y 70 l/m2 en la campiña. Además, las precipitaciones activarán el aviso amarillo en la Sierra Sur durante el mismo período, con hasta 15 l/m2 por hora.
Horas en las que va a llover en Sevilla este miércoles
05:00 — Intervalos nubosos con lluvia · 3.0 mm · 16 °C · 100 %
06:00 — Nuboso con lluvia escasa · 0.1 mm · 16 °C · 100 %
07:00 — Nuboso · 0.0 mm · 16 °C · 100 %
08:00 — Poco nuboso · 0.0 mm · 17 °C · 100 %
09:00 — Nubes altas · 0.0 mm · 18 °C · 100 %
10:00 — Cubierto · 0.0 mm · 19 °C · 100 %
11:00 — Cubierto con lluvia escasa · 0.7 mm · 19 °C · 100 %
12:00 — Cubierto con lluvia · 5.0 mm · 20 °C · 94 %
13:00 — Cubierto con lluvia escasa · 1.0 mm · 21 °C · 90 %
14:00 — Cubierto con lluvia escasa · 0.6 mm · 21 °C · 86 %
15:00 — Cubierto con lluvia · 2.0 mm · 22 °C · 83 %
16:00 — Cubierto con lluvia escasa · 0.2 mm · 21 °C · 88 %
17:00 — Cubierto con lluvia escasa · 0.4 mm · 22 °C · 85 %
18:00 — Nubes altas · 0.0 mm · 21 °C · 87 %
19:00 — Nubes altas · 0.0 mm · 20 °C
20:00 — Nubes altas · 0.0 mm · 19 °C
21:00 — Nubes altas · 0.0 mm · 18 °C
22:00 — Despejado · 0.0 mm · 17 °C
23:00 — Despejado · 0.0 mm · 17 °C · 87 %
El viento también azotará este miércoles a la provincia sevillana, con aviso amarillo vigente desde las 09:00 hasta las 21:00 horas en la Sierra Norte, la Sierra Sur y la campiña, donde se esperan rachas del suroeste de hasta 80 kilómetros por hora.
