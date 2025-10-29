Lluvias intensas en Sevilla: consulta el pronóstico hora a hora

La AEMET ha activado para este miércoles avisos por lluvia de nivel naranja en Córdoba, Huelva y Sevilla, y amarillos en varias zonas de Cádiz, Granada y Málaga. Las tormentas mantendrán la alerta amarilla en todas las provincias afectadas por la lluvia, excepto Córdoba. Además, el oleaje y el viento activarán avisos amarillos en Cádiz y Huelva, mientras que Sevilla también se verá afectada por las rachas de viento.

Ya en Sevilla, la lluvia activará la alerta naranja, manteniéndose hasta las 21:00 horas de este miércoles en la Sierra Norte y la campiña. Se prevén acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, alcanzando 80 l/m2 en la Sierra Norte y 70 l/m2 en la campiña. Además, las precipitaciones activarán el aviso amarillo en la Sierra Sur durante el mismo período, con hasta 15 l/m2 por hora.

Horas en las que va a llover en Sevilla este miércoles

05:00 — Intervalos nubosos con lluvia · 3.0 mm · 16 °C · 100 %

06:00 — Nuboso con lluvia escasa · 0.1 mm · 16 °C · 100 %

07:00 — Nuboso · 0.0 mm · 16 °C · 100 %

08:00 — Poco nuboso · 0.0 mm · 17 °C · 100 %

09:00 — Nubes altas · 0.0 mm · 18 °C · 100 %

10:00 — Cubierto · 0.0 mm · 19 °C · 100 %

11:00 — Cubierto con lluvia escasa · 0.7 mm · 19 °C · 100 %

12:00 — Cubierto con lluvia · 5.0 mm · 20 °C · 94 %

13:00 — Cubierto con lluvia escasa · 1.0 mm · 21 °C · 90 %

14:00 — Cubierto con lluvia escasa · 0.6 mm · 21 °C · 86 %

15:00 — Cubierto con lluvia · 2.0 mm · 22 °C · 83 %

16:00 — Cubierto con lluvia escasa · 0.2 mm · 21 °C · 88 %

17:00 — Cubierto con lluvia escasa · 0.4 mm · 22 °C · 85 %

18:00 — Nubes altas · 0.0 mm · 21 °C · 87 %

19:00 — Nubes altas · 0.0 mm · 20 °C

20:00 — Nubes altas · 0.0 mm · 19 °C

21:00 — Nubes altas · 0.0 mm · 18 °C

22:00 — Despejado · 0.0 mm · 17 °C

23:00 — Despejado · 0.0 mm · 17 °C · 87 %

El viento también azotará este miércoles a la provincia sevillana, con aviso amarillo vigente desde las 09:00 hasta las 21:00 horas en la Sierra Norte, la Sierra Sur y la campiña, donde se esperan rachas del suroeste de hasta 80 kilómetros por hora.