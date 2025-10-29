Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal en Sevilla

Inundaciones de los sótanos, ascensores sin servicio y goteras en el Hospital Macarena

La Consejería ha activado "medidas de contingencia para preservar la seguridad de pacientes y profesionales" en el centro hospitalario donde, "por el momento" la actividad, incluida el área quirúrgica, ha podido mantenerse hasta el momento

Sigue directo la última hora del temporal en Andalucía

Sevilla

La tromba de agua que ha dejado en Sevilla hasta 115 litros por metro cuadrado en esta mañana de caos en Sevilla ha afectado directamente al hospital Virgen de la Macarena. En las imágenes se ve a los trabajadores intentando achicar agua con de manera infructuosa, según el mensaje en redes que ha compartido Adelante Andalucía. El agua les llega hasta los tobillos.

También desde la cuenta de CSIF Andalucía se han compartido imágenes en las que se ve claramente cómo el agua cae como un río escalera abajo y cómo los profesionales sanitarios se afanan en tratar de contener la situación.

Fuentes de la Consejería de Sanidad explican que "esta situación ha motivado la activación inmediata de medidas de contingencia para preservar la seguridad de pacientes y profesionales y asegurar el funcionamiento de los servicios asistenciales esenciales. La acumulación de agua procedente del exterior se ha concentrado especialmente en las áreas ubicadas en el sótano y semisótano que han debido ser desalojadas. Igualmente, se han debido bloquear algunos de los ascensores del centro hospitalario lo que ha dificultado el traslado dentro del centro. Actualmente, los ascensores bloqueados se están ya recuperando".

Según estas mismas fuentes, la actividad en el resto del centro hospitalario, incluida el área quirúrgica, ha podido mantenerse hasta el momento. Desde el primer momento, el equipo directivo ha coordinado una respuesta integral que ha permitido mantener durante las últimas horas dicha actividad. Asimismo, estas fuentes explican que "los equipos técnicos de mantenimiento del centro y el personal de seguridad para organizar el paso de usuarios y profesionales han sido reforzados y están interviniendo de forma intensa para restablecer lo antes posible la normalidad".

Asimismo, federación de consumidores Facua ha denunciado en su perfil oficial de X

Sevilla sufre la mayor tromba de agua de su historia desde que hay registros: 115 litros por metro cuadrado

Inundaciones de los sótanos, ascensores sin servicio y goteras en el Hospital Macarena

Cancelada la inauguración del Salón del Motor en Sevilla por "incidencias técnicas" causadas por la lluvia en Fibes

Un hombre herido en Carmona por la caída de una pared durante el temporal de lluvias

Se suspenden las clases en las universidades pero se mantiene la actividad en colegios y conservatorios

Estas son las carreteras cortadas en Sevilla por el temporal

Fotogalería | Las intensas lluvias activan el aviso naranja en Sevilla

Una tromba de agua de hasta 115 litros por metro cuadrado lleva Sevilla al caos y genera 228 incidencias
