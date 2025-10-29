Temporal en Sevilla
Inundaciones de los sótanos, ascensores sin servicio y goteras en el Hospital Macarena
La Consejería ha activado "medidas de contingencia para preservar la seguridad de pacientes y profesionales" en el centro hospitalario donde, "por el momento" la actividad, incluida el área quirúrgica, ha podido mantenerse hasta el momento
Sigue directo la última hora del temporal en Andalucía
La tromba de agua que ha dejado en Sevilla hasta 115 litros por metro cuadrado en esta mañana de caos en Sevilla ha afectado directamente al hospital Virgen de la Macarena. En las imágenes se ve a los trabajadores intentando achicar agua con de manera infructuosa, según el mensaje en redes que ha compartido Adelante Andalucía. El agua les llega hasta los tobillos.
También desde la cuenta de CSIF Andalucía se han compartido imágenes en las que se ve claramente cómo el agua cae como un río escalera abajo y cómo los profesionales sanitarios se afanan en tratar de contener la situación.
Fuentes de la Consejería de Sanidad explican que "esta situación ha motivado la activación inmediata de medidas de contingencia para preservar la seguridad de pacientes y profesionales y asegurar el funcionamiento de los servicios asistenciales esenciales. La acumulación de agua procedente del exterior se ha concentrado especialmente en las áreas ubicadas en el sótano y semisótano que han debido ser desalojadas. Igualmente, se han debido bloquear algunos de los ascensores del centro hospitalario lo que ha dificultado el traslado dentro del centro. Actualmente, los ascensores bloqueados se están ya recuperando".
Según estas mismas fuentes, la actividad en el resto del centro hospitalario, incluida el área quirúrgica, ha podido mantenerse hasta el momento. Desde el primer momento, el equipo directivo ha coordinado una respuesta integral que ha permitido mantener durante las últimas horas dicha actividad. Asimismo, estas fuentes explican que "los equipos técnicos de mantenimiento del centro y el personal de seguridad para organizar el paso de usuarios y profesionales han sido reforzados y están interviniendo de forma intensa para restablecer lo antes posible la normalidad".
Asimismo, federación de consumidores Facua ha denunciado en su perfil oficial de X
