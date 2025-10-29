Las nuevas 773 VPO en Sevilla Este y Alcosa se ofertarán en alquiler asequible y no se podrán vender durante 20 años

Dos de los futuros barrios de Sevilla han recibido un nuevo impulso de la Junta de Andalucía con hasta 17 millones de euros en ayudas para la construcción de un total de 773 viviendas, que serán en alquiler a precio asequible. Lo cual implica, al acogerse a la última convocatoria del Programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler, que quedan condicionados a una serie de requisitos derivados de la adscripción. Estas viviendas estarán en la obligación de mantener el régimen de alquiler o cesión del uso durante al menos 20 años desde la fecha de la calificación definitiva. Y además, las viviendas resultantes pueden tener hasta 90 metros cuadrados y deberán obtener la calificación energética mínima A, tanto en emisiones de CO2 como en consumo de energía primaria no renovable.

Se trata de unos 689 alojamientos que pertenecen al proyecto junto al Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) y las 84 restantes que estarán en el recinto de la antigua Algodonera en Parque Alcosa. Ambos desarrollos residenciales han sido los atendidos dentro de las peticiones públicas recibidas en la provincia de Sevilla, tal como aprobó el Consejo de Gobierno este martes.

Las casi 700 viviendas que se construirán en Sevilla Este se ubicarán en los terrenos aledaños al Palacio de Congresos y Exposiciones. En ella está prevista la promoción, construcción y gestión de 689 alojamientos protegidos y zonas de uso compartidos, energéticamente eficientes, y edificaciones de uso terciario. Será una empresa privada la que, desde 2025 hasta 2089, haga uso de la cesión demanial licitada por Emvisesa para la construcción y explotación de la parcela a cambio de un canon que supera los 15 millones de euros (IVA no incluido). Esta promoción contará con 14.654.220 euros en subvenciones.

Una de las promociones que conformarán el nuevo barrio de Algodonera también ha sido subvencionada. Es la que tendrá 84 viviendas protegidas en la calle Chaparro, construidas por Emvisesa. Recibirá de la Junta de Andalucía 2.374.058 euros. El Consejo de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) dio luz verde a que el Ayuntamiento le cediera gratuitamente una parcela a Emvisesa para que esta desarrollara estas nuevas VPO por un coste total estimado de 12.571.660,20 euros.

Esta convocatoria de subvenciones a promotores públicos y privados para la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible ha recibido un total de 37,6 millones de euros en toda la comunidad autónoma. Se ha lanzado bajo el paraguas del Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que ha reducido los plazos de presentación de solicitudes para adscribirse a la convocatoria y agilizar la concesión de las ayudas. Además, los municipios adheridos han podido aumentar la edificabilidad y, por tanto, disponer un número superior de viviendas protegidas en sus propuestas.

La Junta cree que estas ayudas tendrán "un efecto multiplicador" porque "movilizarán inversiones en el sector de la construcción por valor de 194 millones de euros, que contribuirán a la dinamización de la economía y a la generación de empleo". A este programa se han adherido 1.496 nuevas viviendas protegidas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

Así será el nuevo barrio junto a Fibes

Sevilla Este tendrá casi 700 viviendas protegidas nuevas de aquí a 2027. En total, se construirán 689 viviendas protegidas en los alrededores del Palacio de Congresos y Exposiciones, cuya construcción y explotación fue licitada por Emvisesa.

Tiene una superficie de edificabilidad de 54.206,12 m², de los cuales el 80% será para alojamientos protegidos y el 20% restante para usos terciarios. El precio de estos alojamientos será limitado, con un máximo de 9,46 euros por metro cuadrado de superficie útil.

La adjudicataria tendrá que pagar este canon de más de 15 millones por los terrenos que pertenecen al Ayuntamiento, y será entonces cuando podrá explotar los suelos y sacarle beneficios de sus diferentes usos. Además, deberá informar a Emvisesa con una antelación mínima de un mes de la fecha de finalización de las obras de construcción.

Los suelos aledaños del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla tendrán casi 700 viviendas / Jorge Jiménez

El destino exclusivo de la concesión demanial será la realización de las construcciones en la rasante y en el suelo y el subsuelo de las parcelas. La empresa adjudicataria tendrá como obligación proyectar, costear, construir y explotar el edificio de alojamientos protegidos, los usos terciarios, aparcamientos, y otros edificios anejos, urbanización, ajardinamientos y otras construcciones, además de su conservación, mantenimiento, reparación y reposición. También explotar la edificabilidad que se materialice bajo rasante.

En cuanto a los usos terciarios, se permiten aparcamientos y garajes, comercios (pequeños y medianos), establecimientos hoteleros, oficinas, uso recreativo, hostelería, espectáculos públicos, actividades relacionadas con el suministro de mercancías o venta de carburantes, estaciones de servicio o grandes superficies comerciales.

Algodonera sumará 919 nuevas viviendas

De las 919 viviendas -468 libres y 451 de VPO- que formarán parte del nuevo complejo residencial que se está construyendo en la antigua Algodonera de Alcosa, será Emvisesa la que se encargue de construir una nueva promoción con 84 viviendas de protección oficial que saldrán al mercado en régimen general de alquiler.

Este terreno de 2.222 m2 tendrá un total de 68 viviendas de dos dormitorios (4 de ellas accesibles) y 16 viviendas de tres dormitorios, todas ellas con garaje. El edificio contará también con espacios comunitarios en planta baja y piscina, y con calificación energética A-A.

Simulación gráfica de las nuevas viviendas en la antigua algodonera de Alcosa / Árqura Homes

La urbanización total de la zona incluye un gran espacio público con 50.700 metros cuadrados de zonas verdes y más de 21.100 dedicados a viario, acerado y aparcamientos (el proyecto contempla que se crearán 459 plazas en superficie).

En concreto, casi 24.000 metros cuadrados han ido destinados a praderas y parterres; más de 24.700 a caminos y plazas; 900 a juegos infantiles; 800 a juegos de pelota y 300 metros cuadrados a un parque para mayores. Además, la nueva zona contará con 590 árboles de nueva plantación y se conservarán un total de 98 ejemplares de los que ya estaban ubicados en este terreno.

Se calcula que de cara a finales de 2028 o 2029 el proyecto esté completado. Las primeras entregas ya se llevarán a cabo entre el último trimestre de 2025 y comienzos de 2026. Arqura Homes es la encargada de levantar todo el desarrollo inmobiliario que gestiona y comercializa Aelca, a excepción de dos parcelas, una destinada a vivienda libre y otra a protegida, que se han cedido al Ayuntamiento hispalense.