Blindaje a los mercadillos ambulantes de Sevilla: 41 vigilantes privados controlarán los puestos ilegales y gorrillas

Los mercadillos ambulantes de Sevilla estarán blindados en 2026 y 2027 por 41 vigilantes distribuidos semanalmente en una decena de ubicaciones según las necesidades de cada momento y con el objetivo de evitar que se monten puestos ilegales, que haya vendedores sin licencia, que se produzcan altercados o que se rewlicen cobros por parte de gorrillas en los aparcamientos. El Gobierno de José Luis Sanz ha tomado la decisión de externalizar de nuevo, para 2026 y 2027, este servicio de vigilancia y que sea una empresa privada la que lleve a cabo esta actividad porque reconoce no disponer de "los medios personales ni materiales", según explica el pliego consultado por este periódico.

Toda empresa de seguridad interesada en vigilar los mercadillos ambulantes de Sevilla tiene de plazo hasta el 26 de noviembre de 2025 para presentar la oferta. Este año lo está llevando a cabo Eleven Decen Events SL, y en 2024 corrió a cargo del Grupo Torneo Seguridad S.L.U. Considera el Ayuntamiento de Sevilla que esta contratación "resulta imprescindible" para "garantizar la seguridad de los usuarios" y "mantener el orden y el buen desarrollo de la actividad en todo momento". Se "hace necesaria la contratación de una empresa especializada".

Los mercadillos a vigilar se concentran de miércoles a domingo en el siguiente orden: mercadillo de Cerro Amate (miércoles), mercadillo de San Pablo-Santa Justa (jueves), mercadillo de Polígono Sur (jueves), mercadillo de Pino Montano de la calle Estrella de Oriente (viernes), mercadillo de Ronda del Tamarguillo (viernes), mercadillo de Torreblanca (sábado), mercadillo de Pino Montano en Cortijo de las Casillas (domingo), mercadillo de San Jerónimo (domingo), mercadillo Mercatemático (domingo), y mercadillo de Alcosa (domingo).

El mercadillo de Parque Alcosa será el que contará con mayor vigilancia, hasta 15 agentes. Con cuatro vigilantes están los dos de Pino Montano, el de Ronda del Tamarguillo y el de Mercatemático. Tres vigilantes velarán por la seguridad del mercadillo de San Pablo-Santa Justa, dos en el mercadillo de Polígono Sur, Torreblanca y Cerro Amate, y solo uno se encargará del mercadillo de San Jerónimo.

El servicio arrancará el 24 de enero de 2026, para los próximos dos años, en un horario de 7.00 a 15.30 horas en los días que tengan lugar los mercadillos ambulantes. Aunque ese horario podría ser modificado si así lo comunica el responsable del contrato con al menos 24 horas de antelación. También se deja en el aire que puedan incluirse o quitarse emplazamientos si hay cambios o si se modifican las necesidades o surjen circunstancias que requieran una reasignación de los vigilantes. El contrato tiene un presupuesto de 856.326,41 euros (IVA incluido), y según el Convenio Colectivo estatal de empresas de seguridad para el periodo 2023-2026 estos vigilantes cobrarán un salario bruto al mes unos 1.353,05 euros, que anualmente llegará a los 20.295,75 euros.

Ni puestos ilegales ni cobro en aparcamientos

En el pliego se describen las funciones que desempeñarán estos vigilantes. Deberán proteger los bienes muebles e inmuebles, además de las personas que puedan encontrarse en los mercadillos. Controlarán el estado de las instalaciones de acceso y todas aquellas relacionadas con la seguridad, así como la apertura y cierre del acceso y salida, colocando en caso de que proceda un vallado o cerramiento. También tendrán en cuenta que no se supere el aforo máximo permitido al interior del recinto mediante un sistema de control de nivel de ocupación, es decir, contar personas.

Este servicio de vigilancia refuerza que no se haga venta ilegal. Se controlará la entrada de los vendedores a cada mercadillo pudiendo solicitar tarjeta identificativa del titular del puesto o colaborador (el Servicio de Consumo emitirá semanalmente un listado a la empresa). Igualmente, se comprobará que cada titular de la licencia ocupa el puesto para el que tiene autorización, por lo que todos los días se visitarán todos los puestos de cada mercadillo. En caso de que el vendedor incumpla las indicaciones, la Policía Local podrá levantar el puesto.

En el supuesto de ejercer la venta en los mercadillos sin autorización, se indicará a la persona que lo abandone y se pondrá en conocimiento a la Policía Local, con prueba fotográfica, para que actúe de la forma que proceda. Y si se identifican personas que "pudieran levantar sospechas por su comportamiento", se retendrán y se pueden poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Además, los vigilantes tendrán que hacer una ronda por vehículo, emitiendo un informe si hubiera indicencias y para atender necesidades. También se controlará el buen funcionamiento del aparcamiento y se garantizará el uso gratuito de los usuarios, no permitiendo la presencia de personas que "pretendan cobrar de alguna manera por este uso". Con todo esto, la empresa elaborará semanalmente un informe que se entregará en el Servicio de Consumo antes del jueves de la semana siguiente.