Renfe suspende los trenes de Cercanías en Sevilla y corta conexiones con Cádiz, Huelva, Málaga y Córdoba
Hay casi 50 tres afectados debido a la acumulación de agua en la infraestructura ferroviaria
La compañía ferroviaria Renfe ha irrumpido el servicio ferroviario en Andalucía occidental debido a la acumulación de agua en la infraestructura ferroviaria, provocada por el temporal de lluvias que afecta a la comunidad. Como consecuencia de esta situación, la incidencia afecta a ocho servicios comerciales de Larga Distancia y a 40 trenes de Media Distancia, además queda suspendida la circulación de todo el núcleo de cercanías de Sevilla que han tenido que ser suspendidos temporalmente por motivos de seguridad.
En concreto, Renfe ha informado en un comunicado que la circulación está interrumpida en los servicios de Media Distancia que salen de Sevilla con destino a Cádiz, Huelva, Málaga, Córdoba, así como aquellos que parten desde Huelva hacia Jabugo. Asimismo, los trenes de Larga Distancia con destino a Cádiz y Huelva concluyen su recorrido en Sevilla.
Renfe ha señalado que mantiene un seguimiento constante de la evolución del temporal, en coordinación con Adif y con las autoridades meteorológicas y de protección civil, con el objetivo de restablecer el servicio "tan pronto como sea posible y siempre en condiciones de seguridad".
- Vuelven las lluvias a Sevilla este domingo: avisos amarillos en tres provincias de Andalucía
- Hito en la logística a nivel mundial: fabrican en Sevilla el primer tractor que funciona con hidrógeno
- Sevilla cierra los parques y el cementerio y no se descartan tornados en la Campiña el miércoles
- Así es la joya arquitectónica de Sevilla que fue diseñada por el arquitecto de la Mezquita de Casablanca: se puede visitar gratis
- Hilton ya tiene luz verde para la construcción de su nuevo hotel de lujo en Viapol y estará acabado en 2027
- Estas son las carreteras cortadas en Sevilla por el temporal
- Las lluvias dejan una docena de incidencias en la provincia de Sevilla en la tarde de este domingo
- La línea 3 de metro que pudo ser: por la avenida Manuel Siurot, en La Palmera en superficie o Bellavista bajo tierra