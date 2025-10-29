Sevilla sufre la mayor tromba de agua de su historia desde que hay registros: 115 litros por metro cuadrado

Sevilla ha registrado este miércoles 29 de octubre la mayor tromba de agua de su historia desde que hay registros. No se veía algo igual desde el 2 de noviembre de 1997, cuando en 24 horas AEMET registró 109,3 litros por metro cuadrado. Hoy, según datos de Emasesa confirmados por fuentes municipales, se han registrado más de 115 l/m² en menos de 24 horas.

El caos en Sevilla este mediodía ha dejado muchas preguntas. Sin embargo, una de ellas ha sido repetida en las calles y las redes sociales: ¿por qué la AEMET no activó la alerta roja en la capital hispalense?

Fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología han respondido a este periódico que el aviso rojo se activa cuando se esperan más de 120 litros por metro cuadrado. Según los pluviómetros de la AEMET, en Sevilla hoy se alcanzaron los 99 litros por metro cuadrado. "Si hubiéramos activado el aviso rojo habríamos fallado en la previsión", indican desde la portavocía.

No hay más explicación. El Ayuntamiento de Sevilla, dando datos de Emasesa, explicó que desde las 00 h. hasta las 15 h de este miércoles 29 de octubre cayeron en Sevilla "hasta 115 l/m2 y, en determinados momentos, 25 l/m2 en solo 1 hora".

Estos datos no entra a valorarlos la AEMET, ya que no son propios. Desde la Agencia Estatal de Meteorología recalcan que solo hacen caso a sus datos.