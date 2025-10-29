Sigue el directo del evento "Canarias, donde las empresas descubren su mejor versión", una cita para empresas en expansión

El espacio Exploraterra de Sevila, acoge un evento para presentar la oferta de Canarias como destino inmejorable para potenciar el desarrollo de empresas y su inversión. Organizado por Proexca y el Gobierno de Canarias, en colaboración con El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica. El objetivo de este evento es conocer de primera mano las necesidades de las empresas en fase de expansión y que conozcan las oportunidades que ofrecen las islas como hub de negocios para empresas de sectores estratégicos como las TIC, la innovación, el audiovisual, la animación, los videojuegos y la industria aeroespacial, especialmente aquellas en fase de expansión.