EVENTOS
Sigue el directo del evento "Canarias, donde las empresas descubren su mejor versión", una cita para empresas en expansión
El evento, organizado por Proexca y el Gobierno de Canarias con la colaboración de El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica, se celebra este miércoles 29 de octubre en el espacio Exploraterra de Sevilla
El espacio Exploraterra de Sevila, acoge un evento para presentar la oferta de Canarias como destino inmejorable para potenciar el desarrollo de empresas y su inversión. Organizado por Proexca y el Gobierno de Canarias, en colaboración con El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica. El objetivo de este evento es conocer de primera mano las necesidades de las empresas en fase de expansión y que conozcan las oportunidades que ofrecen las islas como hub de negocios para empresas de sectores estratégicos como las TIC, la innovación, el audiovisual, la animación, los videojuegos y la industria aeroespacial, especialmente aquellas en fase de expansión.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vuelven las lluvias a Sevilla este domingo: avisos amarillos en tres provincias de Andalucía
- Sevilla cierra los parques y el cementerio y no se descartan tornados en la Campiña el miércoles
- Así es la joya arquitectónica de Sevilla que fue diseñada por el arquitecto de la Mezquita de Casablanca: se puede visitar gratis
- Hilton ya tiene luz verde para la construcción de su nuevo hotel de lujo en Viapol y estará acabado en 2027
- Las lluvias dejan una docena de incidencias en la provincia de Sevilla en la tarde de este domingo
- La línea 3 de metro que pudo ser: por la avenida Manuel Siurot, en La Palmera en superficie o Bellavista bajo tierra
- La exclusión del Metro da otro golpe al barrio de Cortijo del Cuarto: el estudio de la línea 3 lo compensa con un bus
- Triana 'hace justicia' a una de sus artistas más ilustres e inaugura los Jardines María Jiménez