Estas son las carreteras cortadas en Sevilla por el temporal

La provincia de Sevilla permanece este martes en aviso naranja por lluvias intensas hasta las 21.00 horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El aviso afecta principalmente a las comarcas de la Campiña y la Sierra Norte, mientras que en la Sierra Sur se mantiene el nivel amarillo por precipitaciones que han sido constantes desde la pasada madrugada.

A lo largo del día se han registrado numerosas incidencias por acumulación de agua en calles y viviendas, además de cortes de carreteras. Entre los tramos más afectados se encuentran la A-474 en Bollullos de la Mitación, la A-373 a la altura del kilómetro 6, que conecta Sanlúcar la Mayor y Almonte, y la A-380 en La Puebla de Cazalla, donde un accidente está impidiendo el tránsito. También se han producido anegaciones en pasos inferiores y vías de servicio de la A-92.

En el ámbito ferroviario, el servicio entre Sevilla y Huelva permanece suspendido, lo que afecta directamente a las líneas C-5 y C-2 de Cercanías. La línea C-1 (Sevilla–Lora del Río) sigue operativa, aunque con retrasos y dificultades en algunos tramos entre Sevilla-Santa Justa y Utrera.

Según los datos de la AEMET, Tomares ha sido el municipio andaluz más lluvioso del día, seguido de Cazalla de la Sierra y Sevilla-Tablada. La provincia sevillana concentra así las precipitaciones más intensas de toda Andalucía.