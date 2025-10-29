Aviso naranja
Estas son las carreteras cortadas en Sevilla por el temporal
A lo largo del día se han registrado numerosas incidencias por acumulación de agua en calles y viviendas, además de cortes de carreteras
La provincia de Sevilla permanece este martes en aviso naranja por lluvias intensas hasta las 21.00 horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El aviso afecta principalmente a las comarcas de la Campiña y la Sierra Norte, mientras que en la Sierra Sur se mantiene el nivel amarillo por precipitaciones que han sido constantes desde la pasada madrugada.
A lo largo del día se han registrado numerosas incidencias por acumulación de agua en calles y viviendas, además de cortes de carreteras. Entre los tramos más afectados se encuentran la A-474 en Bollullos de la Mitación, la A-373 a la altura del kilómetro 6, que conecta Sanlúcar la Mayor y Almonte, y la A-380 en La Puebla de Cazalla, donde un accidente está impidiendo el tránsito. También se han producido anegaciones en pasos inferiores y vías de servicio de la A-92.
En el ámbito ferroviario, el servicio entre Sevilla y Huelva permanece suspendido, lo que afecta directamente a las líneas C-5 y C-2 de Cercanías. La línea C-1 (Sevilla–Lora del Río) sigue operativa, aunque con retrasos y dificultades en algunos tramos entre Sevilla-Santa Justa y Utrera.
Según los datos de la AEMET, Tomares ha sido el municipio andaluz más lluvioso del día, seguido de Cazalla de la Sierra y Sevilla-Tablada. La provincia sevillana concentra así las precipitaciones más intensas de toda Andalucía.
- Vuelven las lluvias a Sevilla este domingo: avisos amarillos en tres provincias de Andalucía
- Sevilla cierra los parques y el cementerio y no se descartan tornados en la Campiña el miércoles
- Así es la joya arquitectónica de Sevilla que fue diseñada por el arquitecto de la Mezquita de Casablanca: se puede visitar gratis
- Hilton ya tiene luz verde para la construcción de su nuevo hotel de lujo en Viapol y estará acabado en 2027
- Las lluvias dejan una docena de incidencias en la provincia de Sevilla en la tarde de este domingo
- Hito en la logística a nivel mundial: fabrican en Sevilla el primer tractor que funciona con hidrógeno
- La línea 3 de metro que pudo ser: por la avenida Manuel Siurot, en La Palmera en superficie o Bellavista bajo tierra
- La exclusión del Metro da otro golpe al barrio de Cortijo del Cuarto: el estudio de la línea 3 lo compensa con un bus