Se suspenden las clases en las universidades pero se mantiene la actividad en colegios y conservatorios

Las universidades de Sevilla (US) y Pablo de Olavide (UPO) han decidido suspender sus actividades académicas este miércoles ante los efectos de las intensas lluvias y fuertes vientos que durante la jornada han afectado a la provincia y siguiendo, aseguran, las recomendaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En cuanto a la actividad de los colegios y conservatorios, la Consejería de Educación afirma que se mantienen aunque se adaptaran a las necesidades de cada centro.

Por el momento, las actividades extraescolares se mantienen "de forma general" en los centros públicos y conservatorios a excepción de aquellas que requieren realizarse al aire libre y el centro no tenga capacidad para trasladarlas a un espacio cubierto.

Las lluvias han provocado inundaciones en algunos de los centros públicos de Sevilla, por lo que las direcciones se están poniendo en contacto con los padres para informar de que no se puede acceder a los edificios y, por lo tanto, se están viendo obligados a suspender las clases a pesar de que no tener una indicación oficial de la Consejería de Educación. Otra de las problemáticas son los accesos para llegar al centro, que en algunos casos es "imposible", por lo que también se recomienda evitar desplazamientos innecesarios.

Educación puntualiza que, teniendo en cuenta los posibles atascos y que las familias lleguen tarde a la salida, "los docentes, como siempre, estarán en los centros hasta que puedan llegar todos".

Se cancelan clases presenciales en universidades

La Universidad Pablo de Olavide ha activado el nivel de alerta 3 (Rojo) de su Protocolo de Actuación ante Fenómenos Adversos de Carácter Meteorológico, que implica la suspensión de clases y de todas las actividades en el campus y sus sedes. La UPO ha instado a su comunidad universitaria a permanecer atenta a los canales oficiales ante posibles cambios en el nivel de alerta. No obstante, el campus permanecerá abierto para las personas que ya se encuentren en las instalaciones, hasta que puedan desplazarse con seguridad y sin riesgo. Además, los servicios de cafetería y biblioteca permanecerán abiertos hasta su horario habitual. Dentro del campus os recomendamos que os desplacéis por zonas interiores.

El Correo

Por su parte, la Universidad de Sevilla ha anunciado la suspensión de las actividades académicas presenciales programadas para la tarde de este miércoles, 29 de octubre, debido a las numerosas incidencias registradas por las inclemencias meteorológicas. Sin embargo, las conserjerías y servicios no académicos permanecerán abiertos para atender el resto de actividades previstas.

Por lo tanto, el personal docente e investigador de la US y el personal de administración y servicios que se encuentre en el campus podrá regresar a su domicilio, extremando la precaución en los desplazamientos. Las clases se impartirán en modo online a través de la plataforma TEAMS. En el caso de que la tipología de la sesión no fuera compatible con esta opción (por ejemplo, prácticas), se solicitará la cancelación de la misma.

Cabe enmarcar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo un aviso naranja por lluvias hasta las 21,00 horas y un aviso amarillo por tormentas y fuertes vientos, con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en la provincia de Sevilla.

Además, el Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia y ha informado de que los servicios operativos se encuentran activados como medida preventiva y de anticipación ante posibles situaciones de riesgo.