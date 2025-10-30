Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla

Aplazada la inauguración de Naturaleza Encendida en el Alcázar por las fuertes lluvias

Según datos de Emasesa, Sevilla registró este miércoles 115 litros por metro cuadrado

Archivo - El espectáculo 'Naturaleza Encendida' en una imagen de archivo.

Archivo - El espectáculo 'Naturaleza Encendida' en una imagen de archivo. / NATURALEZA ENCENDIDA - Archivo

El Correo

El Correo

SEVILLA

La empresa responsable de ARRAS, la nueva edición de 'Naturaleza Encendida' en el Real Alcázar de Sevilla, ha anunciado este jueves la suspensión de la inauguración del evento que estaba prevista para las 18.45. La organización ha aplazado el inicio para el viernes 31 de octubre.

Según un comunicado emitido por la compañía, se ha tomado la decisión para "garantizar las mejores condiciones de seguridad", así como "preservar el espacio patrimonial", tras las fuertes lluvias de este miércoles en la capital andaluza.

Según datos de Emasesa, Sevilla registró este miércoles 115 litros por metro cuadrado, siendo el día con mayor cantidad de agua registrada desde que hay registros en la ciudad. El Ayuntamiento gestionó 440 incidencias durante toda la jornada.

