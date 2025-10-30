El Ayuntamiento instalará 31 nuevos edificios modulares sostenibles en los centros deportivos municipales, con una inversión de 2,2 millones
Vestuarios, oficinas y ludotecas modulares transformarán los espacios deportivos de todos los barrios de Sevilla
Total serán 1.250 m2 de superficie aprovechada en los centros deportivos municipales de gestión directa del IMD
El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), va a instalar en los centros deportivos municipales de gestión directa 31 nuevos edificios modulares sostenibles que se destinarán a vestuarios, oficinas, almacenes, ludotecas o garitas para seguridad.
Esta actuación atenderá todos los centros deportivos municipales de gestión directa que cuentan con suelo disponible y supone una inversión de 2,2 millones de euros mediante un expediente que se encuentre actualmente en fase de licitación. El equipo de gobierno del alcalde José Luis Sanz está absolutamente comprometido con los centros deportivos de todos los barrios de Sevilla, sin excepción. Es un camino complejo pero con una inversión de casi 15 millones de euros se están mejorando y poniendo al primer nivel todas las instalaciones deportivas de la ciudad.
Más de 1.200 metros cuadrados de nuevos espacios deportivos
Los 31 nuevos edificios modulares sostenibles suman un total de 1.250 metros cuadrados de superficie útil, la mayor parte de ellos destinada a vestuarios. En concreto, se instalarán 11 nuevos vestuarios en los centros deportivos Torreblanca, San Pablo (próximo a la zona de la pista de atletismo y campo de rugby), San Jerónimo Puente, Santa Justa, Vega de Triana, Hytasa, Ifni, Begoña, Las Almenas y Alcosa; en esta última instalación se instalarán dos edificios modulares para vestuarios, uno en la zona de las pistas de pádel y otro en la de fútbol.
Cada edificio de vestuarios estará compuesto por seis módulos ensamblados que suman 14,8 metros de longitud y 6 de anchura, lo que supone una superficie de 88,80 metros cuadrados.
Nuevos espacios para oficinas, ludotecas y gimnasios
Además de estos 11 nuevos edificios de vestuarios se instalarán 3 de 6 metros x 4,8 metros para oficina, ludoteca o gimnasio y que estará ubicados en las instalaciones de Bellavista, Pino Montano y Vega de Triana. Los nuevos edificios que se destinen a almacén serán 6 y se colocarán en los centros deportivos Bellavista, Torreblanca, Ifni, CAN Telecabina e Hytasa, instalación esta última en la que se ubicarán dos.
También se dotará de nuevos edificios modulares, en este caso destinados a gimnasios, los centros deportivos de El Paraguas, Amate y Pino Montano. Por último, habrá ocho nuevos edificios modulares para seguridad y control de accesos en los centros deportivos Amate, Alcosa, Vega de Triana, Tiro de Línea, Polígono Sur, CAN Telecabina, Hytasa y Rochelambert.
Una inversión que llegará a 18 centros deportivos municipales
En total serán 18 los centros deportivos municipales que contarán con nuevos espacios gracias a esta inversión de 2,2 millones de euros. Los pliegos de prescripciones técnicas para el suministro e instalación de estos nuevos edificios modulares sostenibles recogen todos los requisitos necesarios para dar unas prestaciones con un alto estándar de calidad. Igualmente, recogen la necesidad de que se entreguen íntegramente rotulados de acuerdo a la imagen corporativa del Ayuntamiento de Sevilla.
Tras esta primera fase, que se ha centrado en los centros deportivos municipales de gestión directa, el Ayuntamiento, tras el estudio de los contratos correspondientes y confirmar que éstos lo permiten, dará continuidad a esta actuación con la instalación de nuevos edificios modulares sostenibles en aquellas concesiones administrativas que lo precisen.
- Hito en la logística a nivel mundial: fabrican en Sevilla el primer tractor que funciona con hidrógeno
- Las nuevas 773 VPO en Sevilla Este y Alcosa se ofertarán en alquiler asequible y no se podrán vender durante 20 años
- Sevilla cierra los parques y el cementerio y no se descartan tornados en la Campiña el miércoles
- Sevilla sufre la mayor tromba de agua desde que hay registros: 115 litros por metro cuadrado
- Hilton ya tiene luz verde para la construcción de su nuevo hotel de lujo en Viapol y estará acabado en 2027
- Estas son las carreteras cortadas en Sevilla por el temporal
- Los pueblos de Andalucía donde más ha llovido: Cazalla de la Sierra encabeza las lluvias con casi 90 litros por metro cuadrado
- La exclusión del Metro da otro golpe al barrio de Cortijo del Cuarto: el estudio de la línea 3 lo compensa con un bus