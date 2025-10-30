El Ayuntamiento instalará 31 nuevos edificios modulares sostenibles en los centros deportivos municipales, con una inversión de 2,2 millones

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), va a instalar en los centros deportivos municipales de gestión directa 31 nuevos edificios modulares sostenibles que se destinarán a vestuarios, oficinas, almacenes, ludotecas o garitas para seguridad.

Esta actuación atenderá todos los centros deportivos municipales de gestión directa que cuentan con suelo disponible y supone una inversión de 2,2 millones de euros mediante un expediente que se encuentre actualmente en fase de licitación. El equipo de gobierno del alcalde José Luis Sanz está absolutamente comprometido con los centros deportivos de todos los barrios de Sevilla, sin excepción. Es un camino complejo pero con una inversión de casi 15 millones de euros se están mejorando y poniendo al primer nivel todas las instalaciones deportivas de la ciudad.

Más de 1.200 metros cuadrados de nuevos espacios deportivos

Los 31 nuevos edificios modulares sostenibles suman un total de 1.250 metros cuadrados de superficie útil, la mayor parte de ellos destinada a vestuarios. En concreto, se instalarán 11 nuevos vestuarios en los centros deportivos Torreblanca, San Pablo (próximo a la zona de la pista de atletismo y campo de rugby), San Jerónimo Puente, Santa Justa, Vega de Triana, Hytasa, Ifni, Begoña, Las Almenas y Alcosa; en esta última instalación se instalarán dos edificios modulares para vestuarios, uno en la zona de las pistas de pádel y otro en la de fútbol.

Cada edificio de vestuarios estará compuesto por seis módulos ensamblados que suman 14,8 metros de longitud y 6 de anchura, lo que supone una superficie de 88,80 metros cuadrados.

Nuevos espacios para oficinas, ludotecas y gimnasios

Además de estos 11 nuevos edificios de vestuarios se instalarán 3 de 6 metros x 4,8 metros para oficina, ludoteca o gimnasio y que estará ubicados en las instalaciones de Bellavista, Pino Montano y Vega de Triana. Los nuevos edificios que se destinen a almacén serán 6 y se colocarán en los centros deportivos Bellavista, Torreblanca, Ifni, CAN Telecabina e Hytasa, instalación esta última en la que se ubicarán dos.

También se dotará de nuevos edificios modulares, en este caso destinados a gimnasios, los centros deportivos de El Paraguas, Amate y Pino Montano. Por último, habrá ocho nuevos edificios modulares para seguridad y control de accesos en los centros deportivos Amate, Alcosa, Vega de Triana, Tiro de Línea, Polígono Sur, CAN Telecabina, Hytasa y Rochelambert.

Una inversión que llegará a 18 centros deportivos municipales

En total serán 18 los centros deportivos municipales que contarán con nuevos espacios gracias a esta inversión de 2,2 millones de euros. Los pliegos de prescripciones técnicas para el suministro e instalación de estos nuevos edificios modulares sostenibles recogen todos los requisitos necesarios para dar unas prestaciones con un alto estándar de calidad. Igualmente, recogen la necesidad de que se entreguen íntegramente rotulados de acuerdo a la imagen corporativa del Ayuntamiento de Sevilla.

Tras esta primera fase, que se ha centrado en los centros deportivos municipales de gestión directa, el Ayuntamiento, tras el estudio de los contratos correspondientes y confirmar que éstos lo permiten, dará continuidad a esta actuación con la instalación de nuevos edificios modulares sostenibles en aquellas concesiones administrativas que lo precisen.