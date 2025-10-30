El Ayuntamiento precinta cuatro 'escape rooms' y blinda Sevilla por Halloween: 260 agentes y controles toda la noche

Sevilla se prepara para vivir una de las noches más concurridas y complicadas, en término de seguridad, del año. Con el objetivo de que Halloween y el 1 de noviembre transcurran sin incidentes, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad y prevención, coordinado entre la Policía Local, los Bomberos, Protección Civil y los agentes cívicos. Para garantizar el buen desarrollo de esta larga noche de viernes a sábado, el operativo, coordinado por el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), moviliza a más de 500 efectivos entre Policía Local, Protección Civil y Bomberos.

Refuerzo de vigilancia y control en la vía pública

Un total de 260 agentes de la Policía Local patrullarán las principales zonas de ocio y los barrios de la ciudad durante la noche del 31 de octubre. Los bomberos inspeccionan desde días previos los locales donde se celebran fiestas, comprobando aforos, extintores y salidas de emergencia, con controles que se mantendrán hasta la madrugada del 1 de noviembre.

A ellos se suman 300 voluntarios de Protección Civil, listos para intervenir ante cualquier incidencia con vehículos equipados con desfibriladores y material de primeros auxilios.

Inspecciones y fiestas bajo control

Durante las últimas semanas, la Policía Local ha rastreado redes sociales y anuncios online para detectar fiestas no autorizadas o con riesgo para la seguridad.

Hasta el momento se han inspeccionado 63 actividades, entre ellas 18 Escape Rooms, de las cuales cuatro fueron precintadas por carecer de autorización administrativa y otras dos por diferentes irregularidades.

La Gerencia de Urbanismo ha elaborado un listado completo de locales, discotecas y salas con eventos programados para facilitar las inspecciones conjuntas con Bomberos y Policía Local.

Por su parte, los agentes cívicos o serenos patrullarán en 29 zonas de la ciudad desde las 23:00 hasta las 7:00 horas, colaborando directamente con el CECOP y ofreciendo apoyo ciudadano.

Educación y prevención en los colegios

Paralelamente, los Agentes Tutores de la Policía Local han impartido charlas preventivas en colegios e institutos de Sevilla. Con los alumnos de Primaria se ha trabajado la seguridad en disfraces y el uso responsable de petardos, mientras que con los de Secundaria se ha insistido en los riesgos del alcohol y la importancia de evitar fiestas sin autorización. Estas acciones, desarrolladas junto a la Delegación de Educación, se mantendrán hasta este viernes 31 de octubre.