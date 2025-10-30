Seguridad
El Ayuntamiento precinta cuatro 'escape rooms' y blinda Sevilla por Halloween: 260 agentes y controles toda la noche
Hasta el momento se han inspeccionado 63 actividades, entre ellas 18 escape rooms, de las cuales cuatro fueron precintadas, para garantizar la seguridad en una de las noches más complicadas del año
Sevilla se prepara para vivir una de las noches más concurridas y complicadas, en término de seguridad, del año. Con el objetivo de que Halloween y el 1 de noviembre transcurran sin incidentes, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad y prevención, coordinado entre la Policía Local, los Bomberos, Protección Civil y los agentes cívicos. Para garantizar el buen desarrollo de esta larga noche de viernes a sábado, el operativo, coordinado por el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), moviliza a más de 500 efectivos entre Policía Local, Protección Civil y Bomberos.
Refuerzo de vigilancia y control en la vía pública
Un total de 260 agentes de la Policía Local patrullarán las principales zonas de ocio y los barrios de la ciudad durante la noche del 31 de octubre. Los bomberos inspeccionan desde días previos los locales donde se celebran fiestas, comprobando aforos, extintores y salidas de emergencia, con controles que se mantendrán hasta la madrugada del 1 de noviembre.
A ellos se suman 300 voluntarios de Protección Civil, listos para intervenir ante cualquier incidencia con vehículos equipados con desfibriladores y material de primeros auxilios.
Inspecciones y fiestas bajo control
Durante las últimas semanas, la Policía Local ha rastreado redes sociales y anuncios online para detectar fiestas no autorizadas o con riesgo para la seguridad.
Hasta el momento se han inspeccionado 63 actividades, entre ellas 18 Escape Rooms, de las cuales cuatro fueron precintadas por carecer de autorización administrativa y otras dos por diferentes irregularidades.
La Gerencia de Urbanismo ha elaborado un listado completo de locales, discotecas y salas con eventos programados para facilitar las inspecciones conjuntas con Bomberos y Policía Local.
Por su parte, los agentes cívicos o serenos patrullarán en 29 zonas de la ciudad desde las 23:00 hasta las 7:00 horas, colaborando directamente con el CECOP y ofreciendo apoyo ciudadano.
Educación y prevención en los colegios
Paralelamente, los Agentes Tutores de la Policía Local han impartido charlas preventivas en colegios e institutos de Sevilla. Con los alumnos de Primaria se ha trabajado la seguridad en disfraces y el uso responsable de petardos, mientras que con los de Secundaria se ha insistido en los riesgos del alcohol y la importancia de evitar fiestas sin autorización. Estas acciones, desarrolladas junto a la Delegación de Educación, se mantendrán hasta este viernes 31 de octubre.
